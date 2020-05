Door een recente update lijken er problemen te zijn met het opstarten van WhatsApp. Er verschijnt een melding in beeld dat WhatsApp niet geopend kan worden. Heb jij hier ook last van?

WhatsApp heeft recent versie 2.20.52 uitgebracht. Daarin zitten geen noemenswaardige nieuwe functies, maar de update zorgt bij sommige gebruikers wel voor problemen. Na het installeren van de update kan de app mogelijk niet opgestart worden. Volgens de melding zou de app niet langer gedeeld worden en moet je hem opnieuw uit de App Store downloaden. Geadviseerd wordt om te wachten met het updaten van WhatsApp.



WhatsApp start niet op na update

iCulture-lezer Frank meldt dat hij na het installeren van de update een melding op het beginscherm krijgt zodra hij WhatsApp wil openen. Ook andere gebruikers lijken dit probleem te ervaren, maar waar dit precies aan ligt is niet helemaal duidelijk. In de melding staat het volgende:

Deze app wordt niet langer met je gedeeld.

Om de app te gebruiken, moet je deze kopen bij de App Store.

De enige opties om de melding weg te krijgen zijn Bekijk in App Store en Annuleer. Als je daarna naar de App Store-pagina van WhatsApp gaat, zie je slechts een Open-knop. Vervolgens verschijnt dezelfde melding weer in beeld, waardoor opstarten niet mogelijk is.

Je kan zelf controleren welke versie van WhatsApp jij hebt. Open hiervoor WhatsApp en ga naar Instellingen > Help.

We weten helaas nog niet hoe dit probleem te verhelpen is. Wellicht dat het lukt om de app te verwijderen en deze vervolgens uit de App Store opnieuw te downloaden. Het enige risico is dan wel dat je berichten die na je meest recente WhatsApp-backup verstuurd en ontvangen hebt, verloren gaan. Opnieuw installeren doe je als volgt:

Hou WhatsApp ingedrukt totdat het menu verschijnt. Tik dan op Verwijder app. Ga daarna naar de App Store en download WhatsApp opnieuw. Start de app op en volg de stappen om je account opnieuw te activeren. Zet een backup terug zodra daarom wordt gevraagd.

Advies: update WhatsApp niet naar 2.20.52

Totdat duidelijk is waardoor dit probleem veroorzaakt wordt, adviseren we om WhatsApp voorlopig niet te updaten. Als je automatische app-updates aan hebt staan, kun je dit uitzetten via Instellingen > iTunes Store en App Store > App-updates. Hiermee voorkom je dat de app automatisch bijgewerkt wordt.

Heb jij last van dit probleem waardoor WhatsApp niet meer op start? Laat het ons weten via de poll.