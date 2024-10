WhatsApp heeft nu filters en achtergronden voor je videochats

WhatsApp maakt videobellen leuker met een serie filters en achtergronden. Dit was al langer beschikbaar in FaceTime, Zoom en andere apps.

Videobellen kan al in allerlei apps, waaronder Zoom en Microsoft Teams. Maar voor mensen die met WhatsApp opstaan en ermee naar bed gaan, is de drempel wat lager om te gaan videobellen… en het ziet er nu ook nog beter, leuker en/of opgeruimder uit. Met de aangekondigde filters en achtergronden voor je gesprekken is er nu minder reden om eerst je kamer op te ruimen. De update van WhatApp brengt 10 filters en 10 achtergronden mee. Daarnaast zitten er nieuwe retoucheer- en low light-opties in, die ervoor zorgen dat je omgeving er mooier uitziet op de camera. In donkere ruimtes wordt het een beetje opgelicht.

De 10 filters die WhatsApp introduceert zijn: warm, cool, zwart-wit, lichtlekken, dromerig, prismalicht, fisheye, vintage tv, matglas en duotone. Bij de achtergronden is er keuze uit: waas, woonkamer, kantoor, stenen, foodie, blend, strand, zonsondergang, feest en bos. Sommige zijn in een getekende stijl, terwijl andere gewoon foto’s zijn, bijvoorbeeld van een oranje gloeiende lucht met palmbomen.

Zo gebruik je de WhatsApp videofilters en -achtergronden

Tijdens een videogesprek verschijnt er een nieuw icoontje rechtsboven in het scherm. Hierop krijg je toegang tot een menu met alle opties. Het is te gebruiken bij 1-op-1 gesprekken en bij groepsvideochats. Met achtergronden kun je je woonomgeving privé houden en jezelf verplaatsen naar een gezellig restaurantje of comfortabele woonkamer.

De effecten worden de komende weken voor iedereen beschikbaar gemaakt, meldt WhatsApp in een blogpost. Het is dus mogelijk dat je ze nu nog niet kunt zien.

WhatsApp neemt hiermee een functie over die tijdens de coronapandemie veel werd gebruikt door thuiswerkers. Om te voorkomen dat collega’s je rommelige woonkamer kunnen zien, schakel je een vaagheidsfilter of een achtergrondbeeld in. WhatsApp richt zich veel minder op serieus vergaderen, maar ook als je met vrienden of met mensen van je sportclub wilt videobellen, zit je niet altijd te wachten op commentaar over de enorme berg wasgoed op de achtergrond.

