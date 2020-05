Het aanbod van diensten of apps waar je per maand voor moet betalen, groeit nog altijd. Het kan daarom lastig zijn om bij te houden waar je allemaal per maand voor betaalt. Netflix wil voorkomen dat je ongemerkt blijft betalen voor iets wat je niet gebruikt. Daarom gaan ze actief leden benaderen die al een lange tijd niet naar Netflix gekeken hebben.



Netflix annuleert inactieve accounts automatisch

Netflix vraagt iedere abonnee die sinds zijn aanmelding al een jaar niets meer gekeken heeft of ze hun lidmaatschap nog wel willen behouden. Hetzelfde gaan ze nu doen voor alle andere leden die al meer dan twee jaar niets gekeken hebben. Heb jij nog altijd een actief Netflix-account, maar heb je in 2018 voor het laatst een film of serie gekeken? Dan kan je binnenkort een berichtje van Netflix verwachten.

Voordat een account zomaar stopgezet wordt, stuurt Netflix eerst een e-mail of melding naar de app om te vragen of je je account nog wil behouden. Als je daar niet op reageert, wordt het account door Netflix zelf stopgezet. Als je toch weer wil kijken, hoef je niet bang te zijn dat je alles opnieuw moet instellen. Een geannuleerd lidmaatschap behoudt voor tien maanden de instellingen, zoals profielen, favoriete en andere voorkeuren. Als je je weer aanmeldt met hetzelfde e-mailadres, kun je dus gewoon verder kijken met dezelfde instellingen.

Wil je nu toch liever zelf Netflix opzeggen, dan kan dat natuurlijk ook. In onze tip lees je hoe je Netflix annuleert. Mocht je nog betalen via je Apple ID-account, dan gelden daar aparte stappen voor.

Bekijk ook Zo zeg je je Netflix-abonnement via iTunes op Heb je via de iPhone, iPad of Apple TV een lidmaatschap genomen op Netflix? Wij leggen uit hoe je op ieder moment Netflix kunt opzeggen via je Apple ID in de App Store en iTunes.

Apple doet voor app-abonnementen helaas niet hetzelfde. Deze kunnen ongemerkt doorlopen, zelfs als je de bijbehorende app helemaal niet meer op je toestel hebt staan. Eerder schreven we dan ook al dat bij het weggooien van een app de maandbetaling automatisch zou moeten stoppen.