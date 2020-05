Afgelopen vrijdag bleek plots dat apps als WhatsApp niet meer opstarten, waardoor het opnieuw downloaden van de app noodzakelijk is. Wat precies het probleem is, is nog altijd niet helemaal duidelijk. Wel lijkt Apple hier nu iets aan gedaan te hebben, want veel oude app-updates zijn plotseling opnieuw verschenen.



Veel oude app-updates opnieuw verschenen

Als je vanmorgen wakker werd en ineens een vreemd hoog getal bij het App Store-icoontje zag staan, hoef je niet bang te zijn dat je tientallen app-updates gemist hebt of dat er iets mis is met je iPhone. Apple lijkt app-updates die teruggaan tot bijna twee weken terug opnieuw naar gebruikers te pushen. Mogelijk heeft dit te maken met verlopen certificaten.

Met deze ‘nieuwe’ updates lost Apple mogelijk het probleem van niet opstartende apps op. De afgelopen week bleek dat recent bijgewerkte apps, waaronder WhatsApp en Facebook, niet opstarten en er een melding “Deze app wordt niet langer met je gedeeld” in beeld verscheen. Als je automatische app-updates aan hebt staan, zijn alle updates mogelijk al automatisch geïnstalleerd. Wil je dit handmatig doen? Druk dan stevig of lang op het App Store-icoontje, tik op Updates en daarna op Werk alle bij.

Als jij voorheen nog opstartproblemen had met een bepaalde app, zijn we benieuwd of dit nu met het opnieuw uitbrengen van oude app-updates opgelost is.