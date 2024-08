Vanaf macOS Sequoia kun je eenvoudig tijdens het videobellen een achtergrond instellen, zodat je je kamer of achtergrond niet op hoeft te ruimen. Het werkt in FaceTime, maar ook in talloze andere videobelapps.

Tegenwoordig is het thuiswerken de normaalste zaak van de wereld, maar daarbij wordt ook vaak gebruikgemaakt van videobellen. Je wil echter niet altijd dat je eigen huis in beeld komt als je net in een zakelijke vergadering zit, helemaal als het thuis een zooitje is. Het was al mogelijk om de portretfunctie in te schakelen, waardoor je achtergrond wazig gemaakt wordt. Maar vanaf macOS Sequoia gaat Apple en stapje verder, want je kan namelijk een aparte achtergrond kiezen voor tijdens het videobellen. Wij leggen je uit hoe je een achtergrond tijdens het videobellen op de Mac kan instellen en wat de mogelijkheden zijn.

Dit heb je nodig voor achtergronden tijdens het videobellen

Om van deze functie gebruik te kunnen maken, moet je aan de volgende eisen voldoen:

Mac met macOS Sequoia en nieuwer

Geschikte videobelapp (FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, etcetera)

Veel apps voor videobellen bieden zelf ook ingebouwde mogelijkheden om een achtergrond in te stellen, maar je kan dat dus ook gewoon via een systeeminstelling op de Mac regelen. Onze ervaring is dat het resultaat daarvan beter is dan de videobelapps zelf.

Achtergrond instellen tijdens het videobellen

Om een andere achtergrond te kiezen tijdens het videobellen op de Mac, volg je deze stappen:

Zorg dat je camera actief is in de videobelapp naar keuze (bijvoorbeeld FaceTime). In de menubalk verschijnt een groene videobelknop. Klik hierop. Onderaan zie je de optie Background (Achtergrond). Klik deze aan. Om een achtergrond te kiezen, klik je op de miniatuur. Je hebt nu meerdere keuzes: Kleuren: kies uit een van de negen kleurverlopen voor een fleurige achtergrond

Natuur: achtergronden van natuurlijke omgevingen, zoals het High Sierra-gebied (bekend van de macOS High Sierra-achtergrond)

Eigen achtergrond: gebruik een eigen foto als achtergrond tijdens het videobellen

Je kunt de achtergrond op ieder moment in- of uitschakelen, live tijdens het videobellen. De ingestelde achtergrond wordt onthouden voor alle toekomstige videogesprekken, ongeacht de app die je gebruikt. Bovendien kun je de achtergrond combineren met de andere camera-effecten en -instellingen, zoals de portretmodus en studiolicht.

