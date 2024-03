Office 2024 zonder abonnement

Hoewel Microsoft probeert om vooral de Office 365-abonnementen te verkopen, is er tot nu toe ook altijd een eenmalige aankoop geweest. Nu heeft Microsoft bevestigd dat dit ook bij de nieuwste versie Office 2024 voor Mac het geval zou zijn. Dat blijkt uit een blogpost van Microsoft, waarin de losstaande versie wordt genoemd. Het is bedoeld voor mensen en organisaties die de online versie niet kunnen of willen gebruiken.

Het gaat hier bijvoorbeeld om computers in onderzeëers, apparaten die vanwege reguleringen geen functie-updates kunnen krijgen, apparaten op de productievloer die niet verbonden zijn met internet en speciale systemen, zoals medische apparatuur. Voor die toepassingen is het Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) beschikbaar. De commerciële preview van Office LTSC 2024 komt volgende maand uit, voorafgaand aan een algemene release later in 2024. Deze versie wordt niet in winkels verkocht en is alleen beschikbaar voor volumeaankopen.

Ook Office 2024 voor consumenten

Daarnaast komt er ook een eenmalige aankoop voor consumenten. Deze krijgt de niet zo verrassende naam Office 2024 voor Mac en zal vijf jaar worden ondersteund. “We zijn niet van plan om de prijs voor deze producten te wijzigen op het moment van de release”, schrijft Microsoft. Oftewel: de prijs blijft gelijk.

Na vijf jaar blijft de software gewoon werken (het is een “eeuwigdurende licentie”, maar je krijgt geen ondersteuning meer en de compatibiliteit met toekomstige versies van macOS na 2029 wordt ook niet gegarandeerd. Voor mensen die met een wat oudere Mac werken hoeft dat geen probleem te zijn: dan blijf je gewoon een oudere macOS-versie gebruiken in combinatie met je Office-pakket. Een andere optie is om rond 2029 te kijken of er weer een nieuwe Office-versie met eenmalige aankoop is.

In 2024 kunnen we dus weer een nieuwe Office-versie verwachten. Een vaste lijn zit daar niet in: eerdere releases kwamen in 2011, 2016, 2019 en 2021 uit, dus met tussenpozen van twee tot vijf jaar. Ondertussen maakt Microsoft in de blogposting duidelijk dat de abonnementsversie toch eigenlijk de voorkeur verdient, dankzij de “superieure functies en beveiliging”, AI-mogelijkheden en dergelijke.

Office is gratis te gebruiken op de iPhone en op iPads met een schermdiameter tot 10,1-inch. Dat betekent dat mensen met een iPad mini geluk hebben, maar de nieuwere standaard iPads niet. Op de desktop moet je altijd betalen, ongeacht of je een Mac- of PC-gebruiker bent.