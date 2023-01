Gebruikers ervaren momenteel problemen met het maken van een WhatsApp-backup. Backups worden niet meer automatisch gemaakt en bij een handmatige backup blijft hij hangen. Wat is hier aan de hand en is er al een oplossing?

Je kunt in WhatsApp een backup maken van al je chats, zodat deze veilig opgeslagen staan in iCloud voor het geval er iets mis gaat. Maar ook als onderdeel van je algehele iCloud-backup van je iPhone worden al je chats opgeslagen. Maak je alleen in WhatsApp zelf een backup van je chats, dan is het verstandig om eens te kijken wanneer dat voor het laatst automatisch gedaan is. Er spelen namelijk sinds een maand problemen met het maken van een WhatsApp-backup. Als het jou niet lukt om een nieuwe WhatsApp-backup te maken, dan ligt het dus niet aan jou.



Problemen met WhatsApp backup: reservekopie maken lukt niet

De afgelopen tijd hebben we van meerdere iCulture-lezers meldingen gekregen dat de backup blijft hangen en automatische backups niet meer gemaakt worden. Ook zelf hebben we dit probleem ervaren. Vermoedelijk zit het probleem in de meest recente WhatsApp-versie, met versienummer 22.24.81. Je kunt eenvoudig controleren of de automatische backups bij jou nog goed gaan door in WhatsApp te gaan naar Instellingen > Chats > Reservekopie chats.

Normaal gesproken maakt WhatsApp automatisch een backup (dagelijks, wekelijks of maandelijks, afhankelijk van je instelling), maar door een probleem gebeurt dat dus bij veel gebruikers niet meer. Als je tikt op Maak nu een reservekopie, lukt het ook niet altijd om een nieuwe backup te maken. Deze blijft dan namelijk hangen op “Voorbereiden”, waardoor de backup niet gemaakt kan worden.

Mogelijke oplossingen voor problemen met WhatsApp backup

Er is een aantal dingen dat je kan proberen. Om automatisch een backup in WhatsApp te kunnen maken, moet de app zich op de achtergrond automatisch kunnen verversen. Zorg dat dit ingeschakeld staat via Instellingen > Algemeen > Ververs op achtergrond > WhatsApp. Controleer ook of WhatsApp gegevens op iCloud mag opslaan via Instellingen > je naam > iCloud > Toon alles bij Apps die iCloud gebruiken > WhatsApp. Je kunt dit eventueel uit- en weer inschakelen. We adviseren niet om je WhatsApp-backup uit iCloud te verwijderen, omdat dit niet het gewenste resultaat heeft en je daarbij gegevens kan verliezen.

Vanuit meerdere gebruikers blijkt dat er een truc is om toch een handmatige backup te maken. Ga hiervoor naar WhatsApp > Instellingen > Chats > Reservekopie chats en tik op Maak een reservekopie. Wacht een paar minuten. Blijft deze hangen, sluit WhatsApp dan geforceerd af en probeer het opnieuw. Zorg dat je iPhone zich niet automatisch vergrendelt. Uiteindelijk zou het moeten lukken om weer een handmatige backup te maken, maar de automatische backup blijkt nog steeds niet te werken.

Als dit niet werkt, dan kun je ook proberen om de wifi-verbinding op je iPhone voor het maken van een backup te verbreken, zodat hij overschakelt naar 4G/5G. Vervolgens kun je de backup handmatig maken en de wifi weer inschakelen als de backup bezig is. Mogelijk werkt dit niet bij iedereen.

WhatsApp zou inmiddels wel al op de hoogte zijn van het probleem en hopelijk komt er spoedig een nieuwe WhatsApp-versie uit waarin dit probleem is opgelost.

Alternatief: backup van WhatsApp als onderdeel van je iCloud-backup

Gelukkig ben je niet helemaal reddeloos verloren als WhatsApp zelf geen backup meer kan maken. Je WhatsApp-chats zijn namelijk ook onderdeel van je algehele iCloud-backup van je iPhone. Het nadeel hiervan is dat je de gehele iCloud-backup terug moet zetten als je verloren WhatsApp-chats wil terugzetten. Je kunt controleren of WhatsApp onderdeel is van je iCloud-backup via Instellingen > je naam > iCloud > iCloud-reservekopie > kies je iPhone > WhatsApp. Zet vervolgens bij WhatsApp de schakelaar aan.