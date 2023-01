De MacBook Pro 2023 met M2 Pro/Max-chip is de nieuwste generatie van Apple's professionele MacBook en is de opvolger van de modellen uit 2021 met M1 Pro/Max-chips. Wat zijn de verschillen tussen de MacBook Pro 2023 vs MacBook Pro 2021? Zijn er nog meer verschillen dan alleen de M2 Pro/Max-chip vs de M1 Pro/Max-chip?

Vergelijking MacBook Pro 2023 vs MacBook Pro 2021

Eind 2021 bracht Apple de eerste extra krachtige MacBook Pro met M1 Pro en M1 Max-chip uit, in navolging van het gewone M1-model in 2020. Afgelopen zomer kwam er al de gewone M2-versie als opvolger van het 2020-model, maar nu is er ook de M2 Pro- en M2 Max-versie. Dit zijn de directe opvolgers van de 2021-modellen en het zijn daarmee de meest krachtige MacBooks die je nu kan kopen. Je vraagt je misschien af: wat zijn nou de verschillen tussen de nieuwste 2023 MacBook Pro met M2 Pro/Max-chip vs de 2021 MacBook Pro met M1 Pro/Max-chip? In deze vergelijking lees je het. Zo weet je welke je beter kunt kiezen: de nieuwste duurdere variant of scoor je een deal voor het model uit 2021?

Verschillen 2023 MacBook Pro M2 Pro/Max vs 2021 MacBook Pro M1 Pro/Max

De verschillen tussen de 2023 MacBook Pro vs de 2021 MacBook Pro vinden we bij vijf onderdelen: de prestaties, hdmi-poort, wifi en Bluetooth en batterijduur. Als deze onderdelen voor jou het belangrijkst zijn, lees dan snel verder om te bepalen welke MacBook Pro jij moet kiezen.

#1 Prestaties: een boost dankzij de nieuwe chip

De voornaamste verbetering, en dus het grootste verschil, bij de nieuwe 2023 MacBook Pro vinden we in de chip en de prestaties. De M2 Pro- en M2 Max-chip zijn een aardige upgrade ten opzichte van de voorgangers, die ook al heel snel waren. De 2023-versies zijn voorzien van maximaal 12-core CPU en 38-core GPU, terwijl dit bij de M1 Pro- en M1 Max-versie nog maximaal een 10-core CPU en 32-core GPU was. Ook qua werkgeheugen is er meer keuze: je kan de MacBook Pro nu uitrusten met maximaal 96GB werkgeheugen (dit was 64GB). De opslagcapaciteiten zijn ongewijzigd gebleven.

Volgens Apple is de M2 Pro-chip 40% sneller in het verwerken van afbeeldingen in Photoshop en gaat het verwerken van code in Xcode ook 25% sneller. Maar staar je niet blind op deze cijfers: de M1 Pro- en M1 Max-chips zijn al heel erg snel en voor de meeste mensen meer dan snel genoeg. Upgraden van het 2021-model naar de 2023-versie is daardoor echt niet nodig en voor veel mensen zal de 2021-versie qua prestaties ook meer dan voldoende zijn.

Verschillen prestaties MacBook Pro 2023 en MacBook Pro 2021 2023 MacBook Pro 14-inch 2021 MacBook Pro 14-inch 2023 MacBook Pro 16-inch 2021 MacBook Pro 16-inch Chip M2 Pro/Max M1 Pro/Max M2 Pro/Max M1 Pro/Max CPU Tot 12-core Tot 10-core Tot 12-core Tot 10-core GPU Tot 38-core Tot 32-core Tot 38-core Tot 32-core Werkgeheugen Tot 96GB Tot 64GB Tot 96GB Tot 64GB Opslag Tot 8TB Tot 8TB Tot 8TB Tot 8TB

#2 Hdmi-poort heeft een boost gekregen

De hdmi-poort in de nieuwste 2023 MacBook Pro heeft betere specificaties dan die in de 2021 MacBook Pro. De nieuwste MacBook Pro heeft een HDMI 2.1-aansluiting, terwijl dit voorheen nog HDMI 2.0 was. Wat betekent dat in de praktijk? Ondersteuning voor 8K beeldschermen of 4K tot 240Hz. Als je voor je werk heel erg afhankelijk bent van externe schermen met de beste specificaties, dan kan de nieuwste MacBook Pro 2023 voor jou een betere keuze zijn.

#3 Wifi en Bluetooth: net een stapje beter

De nieuwste 2023 MacBook Pro heeft ondersteuning voor Wifi 6E, de nieuwste standaard op het gebied van wifi. Je hebt minder last van verstoringen en je profiteert daardoor van hogere snelheden. Maar je hebt er wel een router met Wifi 6E voor nodig, iets wat nog maar weinig mensen thuis zullen hebben staan. Het is vooral toekomstbestendig, mocht je ergens in de komende jaren zo’n nieuwe router in gebruik gaan nemen. Daarnaast heeft de nieuwe MacBook Pro ook Bluetooth 5.3, een iets betere versie dan de Bluetooth 5.0 in het 2021-model. Maar daar zal je in de praktijk weinig verschil van merken.

#4 Batterijduur: je doet langer met de nieuwste modellen

Werk je veel op flexibele werkplekken en heb je niet altijd een stopcontact in de buurt? Dan wil je het liefst dat de batterij zo lang mogelijk mee gaat. In dat geval moet je bij de 2023 MacBook Pro zijn. Alle uitvoeringen gaan gemiddeld gezien een uur langer mee. De 16-inch MacBook Pro 2023 heeft zelfs met 22 uur video kijken de langste accuduur van een MacBook ooit. Maar vergis je niet, want ook de 2021-modellen gaan dankzij de Apple Silicon-chip lang mee zonder te hoeven bijladen.

Een ander klein voordeel bij de nieuwe versie, is dat je een bijpassende MagSafe-kabel krijgt. Bij de 2023-versie krijg je een spacegrijze gevlochten kabel bij de spacegrijze MacBook Pro, terwijl je een zilverkleurige kabel krijgt bij de zilveren versie van de MacBook. Bij de 2021-modellen van de MacBook Pro krijg je altijd een zilverkleurige gevlochten kabel, ongeacht de kleur van de MacBook Pro waar hij bij zit. Het is een klein detail, maar we wilden hem toch even noemen.

Verschillen batterijduur MacBook Pro 2023 en MacBook Pro 2021 2023 MacBook Pro 14-inch 2021 MacBook Pro 14-inch 2023 MacBook Pro 16-inch 2021 MacBook Pro 16-inch Draadloos internetten Tot 12 uur Tot 11 uur Tot 15 uur Tot 14 uur Films kijken in de Apple TV-app Tot 18 uur Tot 17 uur Tot 22 uur Tot 21 uur Aantal wattuur 70 70 100 100 Meegeleverde oplader 67W- of 96W-adapter; MagSafe-kabel 67W- of 96W-adapter; MagSafe-kabel 140W-adapter; MagSafe-kabel 140W-adapter; MagSafe-kabel Snelladen √ (met 96W-adapter) √ (met 96W-adapter) √ √

Overeenkomsten 2023 MacBook Pro vs 2021 MacBook Pro

Zoals je ziet zijn er maar weinig verschillen tussen de 2023 en 2021 MacBook Pro en dat kan maar één ding betekenen: er zijn veel overeenkomsten. We nemen ze daardoor kort met je door:

Formaten : Beide modellen zijn beschikbaar in 14- en 16-inch formaten. De afmetingen en het gewicht zijn ook gelijk gebleven.

: Beide modellen zijn beschikbaar in 14- en 16-inch formaten. De afmetingen en het gewicht zijn ook gelijk gebleven. Opslag : Je hebt dezelfde opties qua opslag: van 512GB tot 8TB.

: Je hebt dezelfde opties qua opslag: van 512GB tot 8TB. Display : Alle modellen hebben een miniLED-display, met dezelfde resolutie en technieken als True Tone en ProMotion.

: Alle modellen hebben een miniLED-display, met dezelfde resolutie en technieken als True Tone en ProMotion. Design : Het 2023-model heeft hetzelfde design als de 2021-versies. Ze zijn aan de buitenkant dus niet van elkaar te onderscheiden.

: Het 2023-model heeft hetzelfde design als de 2021-versies. Ze zijn aan de buitenkant dus niet van elkaar te onderscheiden. Camera : Beide modellen hebben een 1080p FaceTime HD-camera.

: Beide modellen hebben een 1080p FaceTime HD-camera. Speakers en microfoons : In zowel de 2023- als 2021-modellen vind je dezelfde kwaliteit ingebouwde speakers en microfoons. Ook de koptelefoonaansluiting is hetzelfde.

: In zowel de 2023- als 2021-modellen vind je dezelfde kwaliteit ingebouwde speakers en microfoons. Ook de koptelefoonaansluiting is hetzelfde. Poorten : Beide modellen hebben dezelfde hoeveelheid poorten, met dezelfde specificaties (met uitzondering van de hdmi-poort, zoals eerder besproken).

: Beide modellen hebben dezelfde hoeveelheid poorten, met dezelfde specificaties (met uitzondering van de hdmi-poort, zoals eerder besproken). Toetsenbord en Touch ID: Het toetsenbord en de Touch ID-sensor is op beide modellen gelijk.

Conclusie M2 Pro/Max MacBook Pro 2023 vs M1 Pro/Max MacBook Pro 2021

De verschillen tussen de MacBook Pro 2023 vs MacBook Pro 2021 zijn maar klein. Slechts op vier vlakken ben je beter uit met het 2023-model en zelfs dan zijn de verschillen niet groot. De 2023-versie hebben een betere chip, verbeterde hdmi-poort, betere draadloze verbindingen en een iets betere accuduur. Stel je de hoogste prestatie-eisen aan jouw MacBook, werk je veel op externe schermen met de hoogste resoluties en wil je een batterij die zo lang mogelijk mee gaat? Dan moet je het 2023-model hebben. Daarmee is de MacBook Pro 2023 vooral geschikt voor professionele gebruikers die hele zware taken doen voor foto- en videobewerking. De gemiddelde pro-gebruiker kan ook nog prima uit de voeten met het 2021-model, dat vaak een stuk goedkoper is.

In het 2021-model vind je namelijk veelal dezelfde specs en functies, zoals het scherm, toetsenbord, aantal aansluitingen en meer. Met de 2021 MacBook Pro haal je ook een hele krachtige Mac in huis waar je jaren mee vooruit kan. Het grote voordeel is dat deze inmiddels een stuk goedkoper is en je goede deals vindt, zolang deze nog verkrijgbaar is. Op den duur vervangt het 2023-model de 2021-versie, dus je moet snel zijn als je nog een goede deal wil scoren.

Ga de M2 Pro/Max MacBook Pro 2023 kopen als je…

…de nieuwste en krachtigste MacBook Pro wil hebben.

…een 8K-scherm hebt of je MacBook Pro vaak aansluit op schermen met hoge verversingsgraad en je dit voor je werk nodig hebt.

…een wifi 6E router hebt staan en daarvan wil profiteren.

…de langste batterijduur wil.

Ga de M1 Pro/Max MacBook Pro 2021 kopen als je…

…een hele snelle en moderne MacBook Pro zoekt, zonder dat je de hoofdprijs betaalt.

…een modern ontwerp met mooi scherm zoekt voor een betaalbaardere prijs.

…een gemiddelde professional bent. De M1 Pro- en M1 Max-chip zijn meer dan snel genoeg voor jou.

…een goede deal vindt en daarmee honderden euro’s kan besparen.

