Bluetooth-accessoires rechtstreeks koppelen met Apple Watch

Je kunt al een Apple Watch met externe hartslagmeter en andere Bluetooth-accessoires gebruiken. Dat heeft echter beperkingen. Bij de meeste accessoires die je met je Apple Watch koppelt heb je nog een iPhone nodig, maar met watchOS 8 hoeft dat niet meer. Er komt in de Bluetooth-instellingen een nieuwe optie om gezondheidsaccessoires rechtstreeks te koppelen. Je kunt dan direct verbinding maken met je Apple Watch. Apple heeft nauwelijks aandacht besteedt aan deze vernieuwing, maar biedt wel allerlei voordelen. Ten eerste dat je geen iPhone meer nodig hebt.



Een tweede voordeel is dat apps voortaan gebruik kunnen maken van background refresh. In watchOS 7 werkt het alleen goed als de app op de voorgrond draait en je de app actief gebruikt. Je kunt echter niet een complicatie gebruiken met realtime updates. Wil je de metingen en de live status zien, dan zul je de app op je Apple Watch handmatig moeten openen. Appmakers hebben daarom workarounds bedacht, waarbij je de meting te zien krijgt via de Agenda-complicatie op de Apple Watch. Maar ideaal is dat niet.

In watchOS 8 gaat dat veranderen: dan is er wel background app refresh voor Bluetooth-accessoires. Complicaties worden dan realtime bijgewerkt.

Waarom is dit handig?

Het is vooral een uitkomst voor accessoires die je de hele dag gebruikt, zoals bloedglucosemeters en andere accessoires voor mensen met diabetes. Tijdens het sporten zul je de app die je gebruikt vaak in beeld hebben, maar bij chronische aandoeningen zoals diabetes zal de app meestal de hele dag op de achtergrond draaien.

Denk daarbij aan de Dexcom-bloedglucosemeters die continu werken. Nu communiceert de Dexcom G6 met je iPhone via Bluetooth 4.x, waarna je de metingen ook op de Apple Watch kunt zien. Maar heb je geen iPhone of wil je wel eens de deur uit met alleen je Apple Watch, dan kun je de metingen niet zien.

De komende Dexcom G7 werkt met Bluetooth 5.x en kan mogelijk direct communiceren met de Apple Watch, zodat je altijd je metingen in beeld hebt. Dit geldt ook voor andere gezondheidsaccessoires die in de toekomst direct verbinding kunnen maken met de Apple Watch. Voor accessoiremakers kan het wel consequenties hebben voor het batterijverbruik.

Mogelijk vertelt Apple er meer over tijdens de aankondiging van de Apple Watch Series 7. Het direct koppelen van Bluetooth-gezondheidsaccessoires werkt overigens ook op oudere Apple Watch-modellen.

Verder is het boeiend om te weten met welke partners Apple zou willen samenwerken. Er zijn namelijk geruchten dat Apple zelf bloedsuikermetingen zou willen toevoegen aan de smartwatch. Daarnaast zou Apple meer medische functies willen toevoegen aan de Apple Watch.