Al een tijdje maken Apple’s apparaten gebruik van een variant van Bluetooth 5.0, waarbij Bluetooth 5.3 de meest recent gebruikte versie is. Maar de Bluetooth Special Interest Group werkt al een tijdje aan een grotere opvolger, namelijk Bluetooth 6.0. De Bluetooth 6.0 Core Specification is vrijgegeven en daaruit blijkt niet alleen wat de technische achtergrond is, maar ook welke verbeteringen er onderweg zijn. Bluetooth 6.0 biedt voor smart home-gebruikers voordelen, maar ook voor het terugvinden van accessoires zoals AirPods en afstandsbedieningen.

Bluetooth 6.0: verbeterde zoekfunctie en meer

Versie 6.0 van de Bluetooth-standaard biedt diverse verbeteringen, maar we willen er hier twee uitlichten waar jij als Apple-gebruiker vermoedelijk profijt van gaat hebben (zodra Apple dit ondersteunt). De organisatie van Bluetooth zegt namelijk dat het gebruik van Zoek mijn-functies sterk verbeterd kan worden. Apple maakt voor het terugvinden en het lokaliseren van je apparaten en accessoires gebruik van diverse draadloze verbindingen. Alle apparaten gebruiken daarbij Bluetooth, maar sommige apparaten zetten hiervoor ook gps en ultra-wideband in. Het voordeel van ultra-wideband is dat je tot de decimeter nauwkeurig kan zien waar een apparaat zich bevindt. Bij Bluetooth kan dat nog niet. Dankzij Bluetooth Channel Sounding van Bluetooth 6.0 kunnen twee Bluetooth-apparaten nauwkeuriger de locatie tot elkaar bepalen.

Bekijk ook Ultra wideband-chip in Apple-producten: alles over nauwkeurige plaatsbepaling Apple gebruikt ultra wideband-technologie om nauwkeuriger de locatie van devices te kunnen bepalen. In heel wat producten vind je de U1-chip en de ultra wideband-chip van de tweede generatie. Wat is UWB en wat kun je ermee? In deze uitleg lees je alles over de ultra wideband-chips in de iPhone, Apple Watch en andere apparaten.

Dankzij Bluetooth 6.0 wordt het zoeken van accessoires nauwkeuriger en makkelijker. Voor wie wel eens de AirPods gelokaliseerd heeft met de Zoek mijn-app, weet dat dit lang niet altijd zo nauwkeurig en praktisch is. Met de nieuwe Bluetooth-versie kan dat op papier een stuk secuurder werken. Maar ook voor bijvoorbeeld het zoeken van je Apple TV-afstandsbediening kan dit een waardevolle toevoeging zijn.

De Bluetooth-organisatie zegt ook dat deze eigenschap het gebruik van digitale sleutels kan verbeteren. Dankzij een extra beveiligingslaag en het nauwkeuriger meten van de afstand tussen apparaten, zorgt de nieuwe standaard ervoor dat alleen de geoorloofde gebruiker een deurslot kan openen met een digitale Bluetooth-sleutel. De nieuwe versie van Bluetooth wordt dus vooral een meer directe concurrent voor ultra-wideband, waar dit ook al mogelijk is.

Voor wie meer wil weten over de technische achtergrond en overige verbeteringen van Bluetooth 6.0, kan daarvoor terecht bij de organisatie.

Wanneer zien we Bluetooth 6.0 bij Apple?

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe mogelijkheden, moeten apparaten wel uitgerust zijn met Bluetooth 6.0. Wanneer dat gaat gebeuren, is echter nog niet bekend. Bluetooth 5.0 werd in 2016 vrijgegeven, terwijl de eerste iPhone met Bluetooth 5.0 de iPhone 8 uit 2017 was. Maar nu de specs van Bluetooth 6.0 nu pas zijn vrijgegeven, zal het vermoedelijk nog wel een tijd duren. Het komt sowieso te vroeg voor de iPhone 16-serie, die volgende week verwacht wordt.