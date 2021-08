Vanwege wettelijke verplichtingen moet Apple de modellen tijdig melden bij de genoemde organisatie. Via de Euraziatische database lekken regelmatig nieuwe producten uit. Het gaat bij de Apple Watch om de volgende codenummers: A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 en A2478, zo ontdekte Consomac.



De verwachtingen zijn dat de Apple Watch Series 7 een nieuw design krijgt en in nieuwe kleuren verkrijgbaar zal zijn, waaronder groen. Uit de registratie is echter weinig af te leiden over de technische specs of het uiterlijk. De registraties zijn echter wel het bewijs dat Apple bijna klaar is met de nieuwe producten. De aanstaande iPhones waren al eerder ‘klaar’: in juni verschenen ze in de Euraziatische database.

Bekijk ook Overzicht: Dit zijn de 8 belangrijkste geruchten over de Apple Watch Series 7 Wat zijn de nieuwste geruchten over de Apple Watch Series 7? Deze aankomende Apple Watch verschijnt later dit jaar en onlangs zijn er meerdere geruchten voorbij gekomen.

Ook nieuwe Macs gesignaleerd

In de Euraziatische database zijn ook nieuwe Macs gevonden, maar daaruit is nóg minder goed af te leiden om welke modellen het gaat. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met de M1X MacBook Pro’s met een schermformaat 14-inch en 16-inch. Er gaan al maanden geruchten over nieuwe modellen, die nu geregistreerd staan onder de nummers A2442 en A2485.

Bekijk ook Aftellen naar WWDC: 7 belangrijkste verwachtingen voor de nieuwe MacBook Pro Apple gaat mogelijk snel weer meerdere nieuwe MacBook Pro's uitbrengen, waarbij er veel lijkt te gaan veranderen. We zetten de zeven belangrijkste verwachtingen voor de MacBook Pro in 2021 op een rij.

Daarnaast staan er enkele bestaande Mac-modellen in, die alleen zullen worden voorzien van nieuwe software maar technisch verder hetzelfde zijn. Eerder vandaag schreven we welke Mac-modellen er tot eind 2022 waarschijnlijk zullen verschijnen. De MacBook Pro is daarbij als eerstvolgende aan de beurt en de Mac Pro als laatste.