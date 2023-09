De complicaties op je Apple Watch (de kleine informatieblokjes op je wijzerplaat) geven je een snelle blik op nuttige info, zoals je volgende agenda-afspraak, je activiteitringen en het weerbericht. Vooral die laatste hebben veel Apple Watch-gebruikers op hun wijzerplaat staan, maar juist daarmee is nu een probleem. Op de wijzerplaat verschijnt geen informatie over het weer in watchOS 10 en ook de nieuwe widget in de slimme stapel kan bij sommige gebruikers geen informatie tonen.



Problemen met weerinfo op wijzerplaat watchOS 10

In plaats van de huidige temperatuur, uv-index, kans op neerslag of één van de vele andere weercomplicaties, zien sommige gebruikers slechts een streepje. De data van je huidige locatie lijkt dus niet opgehaald te kunnen worden. Zodra je op de complicatie tikt, wordt wel de Weer-app geopend en kun je de huidige informatie voor jouw locatie bekijken. Maar op de wijzerplaat zelf verschijnt deze informatie dus niet, wat de complicaties onbruikbaar maakt.

Dat geldt ook voor de nieuwe widgets op de Apple Watch, die ook beschikbaar is voor de Weer-app. Je ziet daar normaal gesproken een weersvoorspelling voor de komende vijf uur, maar nu zijn er alleen streepjes te zien met de tekst Weer laden. De informatie kan dus niet opgehaald worden.

Gebruikers op Apple’s supportforum, Reddit en diverse andere fora maken melding van het probleem. Tijdens de beta’s van watchOS 10 merkten sommige gebruikers ook al dit probleem op, dus het lijkt erop dat ditzelfde probleem in de definitieve versie ook aanwezig is. Wij hebben dit probleem zelf ook ervaren op één van onze Apple Watch-modellen.

Een definitieve oplossing is er helaas niet. Om überhaupt informatie te kunnen tonen, moet de Weer-app altijd toestemming hebben tot je locatie, zowel op de iPhone als Apple Watch. Je kunt dit checken via Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen > Weer. Je vindt deze stappen ook op de Apple Watch zelf, waarbij de instelling overgenomen wordt van de iPhone. Sommige gebruikers zeggen dat het tijdelijk helpt om de instelling voor de 24 uursklok aan te passen, maar dat heeft bij ons niet het gewenste effect. Je vindt deze optie in de Watch-app op je iPhone bij Klok > 24 uursklok. Zet het uit en weer aan en check op je Apple Watch of het geholpen heeft. Maar zelfs als dit helpt, zal je op den duur weer streepjes bij de complicatie zien.

Een andere oplossing is het instellen van een andere weer-app op de Apple Watch met complicaties. Een goed alternatief is de app Carrot Weather, die complicaties heeft die er exact hetzelfde uit zien als die van Apple zelf. Meer voorbeelden vind je in onze gids.

Heb jij na het updaten van watchOS 10 ook last van dit probleem? Laat het ons weten in de reacties.