watchOS 7 downloaden: deel hier je ervaringen

Als je niet de beta kon of wilde downloaden is nu het grote moment aangebroken. Rond 19:00 uur komt eindelijk de langverwachte final van watchOS 7 uit. Je bent door het Apple-event van eerder deze week misschien extra benieuwd geworden naar de nieuwe functies. Biedt het genoeg om nog even door te gaan met je huidige Apple Watch? Of moet je echt die Apple Watch Series 6 hebben? Vanavond kun je de proef op de som nemen en al bezitter van een Apple Watch Series 3 of nieuwer de update installeren.



Dit is de beste plek om je ervaringen te delen: vertel anderen of het downloaden en installeren is gelukt en of je tegen problemen aan bent gelopen. Of misschien ben je wat voorzichtiger en wil je liever kijken wat anderen te zeggen hebben om te bepalen of jij het aandurft om ook de sprong te wagen. Verder kun je je ervaringen kwijt in onze poll.

