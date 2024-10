watchOS 11.1 is uitgebracht, een nieuwe update voor de Apple Watch. De afgelopen weken zijn er geen grote nieuwe functies ontdekt, dus wat zit er precies in?

De afgelopen weken ging de aandacht wat software-updates betreft vooral naar iOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1, omdat daarin de eerste functies van Apple Intelligence verwerkt zitten. Maar Apple heeft nu ook nog watchOS 11.1 uitgebracht, de eerste middelgrote update voor watchOS 11. Alhoewel: de update biedt eigenlijk geen echte nieuwe functies en kan bijna meer als een bugfix-update gezien worden.

watchOS 11.1 beschikbaar

watchOS 11.1 zorgt ervoor dat de Apple Watch goed samenwerkt met iOS 18.1 en bepaalde functies van Apple Intelligence, zoals de samenvatting van meldingen. Maar de Apple Watch krijgt zelf geen geavanceerde AI-functies, simpelweg omdat de chip daar niet krachtig genoeg voor is. watchOS 11.1 brengt dan ook weinig nieuws, want Apple heeft vooral de focus gelegd op bugfixes en verbeterde prestaties. Mocht er toch nog meer duidelijk worden over wat er precies in watchOS 11.1 zit, dan werken we dit artikel bij.

watchOS 11.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.