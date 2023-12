macOS Sonoma 14.2 is verschenen. Daarin zit een aantal nieuwe functies in diverse standaardapps, zoals de Weer-, Klok- en Muziek-app.

De Mac krijgt steeds meer functies en apps die overeenkomen met die op de iPhone en iPad. Het gebeurt dan ook steeds vaker dat de Mac tegelijkertijd nieuwe functies krijgt, die je ook op de andere apparaten vindt. Dat is nu ook weer het geval met macOS Sonoma 14.2, de nieuwste update voor de Mac. Daarin voegt Apple namelijk functies toe die ook in iOS 17.2 en iPadOS 17.2 te vinden zijn, evenals verbeteringen die onlangs ook al op de iPhone toegevoegd zijn. We nemen de functies van macOS Sonoma 14.2 met je door.

macOS Sonoma 14.2 beschikbaar

macOS Sonoma 14.2 biedt geen Mac-specifieke verbeteringen, maar focust vooral op nieuwe functies die je ook op andere toestellen vindt. We hebben de belangrijkste voor je verzameld:

#1 Verbeterde AutoFill voor pdf’s

Heb je een formulier dat je in moet vullen met je persoonlijke gegevens, dan kan dat vanaf deze versie ook automatisch met de informatie uit je eigen contactkaart. De Mac herkent formulieren en andere bestanden en laat je met één klik je naam, adres en andere gegevens invullen. Dat scheelt weer typen. Deze functie zit ook in iOS 17.2 en iPadOS 17.2.

#2 Shazam-muziekherkenning in menubalk en Bedieningspaneel

Shazam is al sinds jaren standaard ingebouwd in de iPhone, iPad en Apple Watch, bijvoorbeeld via Siri of het Bedieningspaneel. Nu komt de muziekherkenning ook standaard naar de Mac. Via de instellingen van je Mac kun je Shazam toevoegen aan het Bedieningspaneel, maar ook aan de menubalk. Je hebt hier geen Shazam-app voor nodig. De herkende nummers worden gesynchroniseerd met je andere apparaten. Het helpt je om nummers te herkennen die je online afspeelt op de Mac zelf, zelfs als je AirPods in hebt.

#3 Berichten: meerdere nieuwe functies

In de Berichten-app en iMessage vind je meerdere nieuwe functies in macOS Sonoma 14.2. Allereerst voegt de update sleutelverificatie voor contacten in iMessage toe. Daarmee kan je verifiëren dat je daadwerkelijk aan het chatten bent met wie je denkt dat je aan het chatten bent. Andere verbeteringen zijn een nieuwe knop om in één keer naar het oudste ongelezen bericht in een chat te gaan en het snel toevoegen van een sticker via de rechter muisknop.

#4 Weer: nieuwe widgets en neerslaginfo

De Weer-app krijgt een aantal nieuwe widgets, waarmee je de kans op neerslag, uv-index en windsnelheid kan checken. Ook is er een widget met verwachtingen per dag en check je wanneer de zon op komt of onder gaat. Tot slot is er meer info over windsnelheid.

#5 Klok: meerdere timers en van tevoren beschikbare timers

De Klok-app op de Mac (ja, die bestaat) krijgt in macOS Sonoma 14.2 wat nieuwe functies. Dit zijn functies die Apple eerder al dit jaar in iOS 17 toevoegde aan de iPhone, maar nu dus met enige vertraging ook op de Mac beschikbaar zijn. Zo kan je eindelijk meerdere timers op de Mac instellen en zie je in de app al je recent gestarte timers. Ook zijn er van tevoren beschikbare timers, zodat je niet telkens handmatig een timer hoeft te starten.

#6 Meer vernieuwingen

macOS Sonoma 14.2 biedt tot slot ook nog wat nieuws voor de Muziek-app. Zo is er een nieuwe afspeellijst met alle nummers die je als favoriet gemarkeerd hebt en kun je ervoor kiezen dat de muziek die je afspeelt niet van invloed is op je aanbevelingen. Dit is gekoppeld aan een Focus-modus.

macOS Sonoma 14.2 release notes

Wil je alles nog eens rustig nalezen? Hieronder vind je de volledige releasenotes van de nieuwe Mac-update.

Deze update bevat een verbeterde automatische invulfunctie voor pdf-bestanden en verbeteringen in Berichten en Weer. Deze versie bevat ook andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac. Pdf’s • De verbeterde automatische invulfunctie herkent velden in pdf-bestanden en andere formulieren, waardoor je deze velden kunt vullen met informatie zoals namen en adressen van je contacten Berichten • Door te klikken op een pijl in de rechterbovenhoek kun je nu snel naar het eerste ongelezen bericht in een gesprek gaan

• Met de optie ‘Voeg sticker toe’ in het contextuele menu kun je rechtstreeks een sticker toevoegen aan een spraakballon

• Met sleutelverificatie van contacten worden er automatisch waarschuwingen weergegeven en met verificatiecodes van contacten kunnen personen die grote kans lopen op digitale aanvallen verifiëren dat ze met de juist personen berichten uitwisselen Weer • Neerslaghoeveelheden helpen je om de komende tien dagen op de hoogte te blijven van regen- en sneeuwcondities voor een bepaalde dag

• Nieuwe widgets voor de neerslag in het komende uur, dagelijkse verwachting, tijden van zonsopgang en zonsondergang en de huidige omstandigheden zoals luchtkwaliteit, gevoelstemperatuur en windsnelheid

• Met de windkaart kun je snel windpatronen bekijken en met de bewegende windkaartoverlay kun je je voorbereiden op de verwachte windomstandigheden in de komende 24 uur Klok • Je kunt meerdere timers gelijktijd actief hebben en elke timer een naam geven

• Met voorinstellingen voor timers kun je snel een timer starten met diverse voorinstellingenopties

• Met de optie voor recente timers kun je snel pas gebruikte timers opnieuw starten Deze update bevat ook de volgende nieuwe functies: • Met de afspeellijst ‘Favoriete nummers’ in Muziek heb je snel en eenvoudig toegang tot de nummers die je als favoriet hebt gemarkeerd

• ‘Gebruik luistergeschiedenis’ in Muziek kan worden uitgeschakeld in een focus, zodat muziek waar je naar luistert niet wordt weergegeven in ‘Recent afgespeeld’ of van invloed is op aanbevolen muziek

• Met Shazam-muziekherkenning kun je snel nummers herkennen die online of bij jou in de buurt worden afgespeeld, zelfs als je AirPods draagt

• Nieuwe toetsenbordlay-outs ter ondersteuning van 7 extra Sami-talen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Sonoma 14.2 downloaden

Je downloadt macOS Sonoma 14.2 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

