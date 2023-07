macOS Sonoma brengt ondersteuning voor iCloud-sleutelhanger naar meer browsers. Dat is goed nieuws voor iedereen die liever Chrome of Edge gebruikt, in plaats van Safari.

iCloud-sleutelhanger is Apple’s ingebouwde wachtwoordenkluis. Iedere iPhone-, iPad- en Mac-gebruiker kan dit gratis gebruiken voor het aanmaken en automatisch invullen van sterke wachtwoorden in Safari. Maar wat nou als je op de Mac liever Chrome of een andere browser gebruikt? Dan brengt macOS Sonoma goed nieuws, want vanaf die versie kun je iCloud-sleutelhanger ook op de Mac op andere browsers gebruiken.



iCloud-sleutelhanger naar Chrome en meer op Mac

Heb je de (publieke) beta van macOS Sonoma geïnstalleerd, dan kun je profiteren van deze nieuwe functie. Op dit moment is voor Google Chrome en Edge voor Mac de extensie van iCloud-sleutelhanger beschikbaar. Wanneer de extensies voor andere browsers (zoals Firefox) beschikbaar komen, is nog niet bekend. Nagenoeg alle functies die je al kent van iCloud-sleutelhanger, zijn ook in browsers van derden op de Mac beschikbaar. Je kan nieuwe wachtwoorden aanmaken en opslaan, ze automatisch invullen bij het inloggen in de browser en ook de verificatiecodes worden automatisch ingevoerd. Je kunt zelfs eenmalige verificatiecodes aanmaken door met de rechter muisknop op een QR-code voor tweestapsverificatie te klikken.

Mac-gebruikers zijn dankzij deze vernieuwing niet meer gebonden aan Safari, als je wel graag iCloud-sleutelhanger wil gebruiken. De Chrome-extensie voor Mac van iCloud-sleutelhanger kun je hier downloaden. De extensie voor Edge voor Mac download je hier. Je hebt daar dus wel macOS Sonoma voor nodig. Die versie is nu beschikbaar als beta voor ontwikkelaars en publieke testers en wordt later dit jaar voor iedereen uitgebracht.

Apple bracht eerder al een Chrome-extensie voor iCloud-sleutelhanger uit, maar dan alleen voor de Windows-versie van Google Chrome. Door iCloud-sleutelhanger breder open te stellen op de Mac, kunnen veel meer gebruikers profiteren van de voordelen. Voor wie meer wil kan altijd nog kiezen uit de vele andere populaire wachtwoordenapps.