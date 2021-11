iCulture Vandaag: dit was donderdag 4 november 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 4 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Nuki heeft een nieuw deurslot en wij hebben ‘m alvast kunnen testen. Er is nu ook een Pro-versie, waar veel meer functies al standaard in zitten. In onze review lees je meer. Ook staat de iCulture Podcast #S03E11 online, waarin we het uiteraard hebben over de nieuwe MacBook Pro’s en AirPods. Dat en meer in deze iCulture Vandaag.



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Zo kun je de iPhone camera-instellingen bewaren, zodat ze meteen goed staan.

Welke AirPods zijn waterbestendig? We leggen uit wat IPX4 betekent.

Notities in iOS 15 en meer: dit zijn 6 verbeteringen die de moeite waard zijn.

Accessoires en devices

Lees onze Nuki 3.0 Pro review, het vernieuwde slimme deurslot uit Oostenrijk.