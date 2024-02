Uit cijfers van GfK en Telecompaper blijkt dat Nederlanders steeds langer met hun telefoon doen. Sinds 2020 is de gebruiksduur gestegen en daarbij maakt het niet uit of je een iPhone, Samsung of ander merk hebt.

De cijfers van GfK en Telecompaper laten ongeveer hetzelfde beeld zien. Eind 2020 gebruikte 33,4 procent van de Nederlanders hun smartphone minstens drie jaar en begin 2023 was dat gestegen naar 41,4 procent. Tegelijk nam het aantal eigenaren van een jonge smartphone af. In 2020 had 35 procent van de Nederlanders een toestel dat nog geen jaar oud was; begin 2023 is dat gezakt naar 28 procent. Mogelijke redenen: de jaarlijkse vernieuwingen zijn steeds subtieler en qua uiterlijk verschillen de nieuwe modellen nauwelijks van hun voorganger. Door een paar jaar over te slaan merk je veel meer van de vernieuwingen.

Design en functies veranderen niet zo snel

Dit zijn factoren die bij Apple zeker meespelen, bijvoorbeeld wat het uiterlijk betreft. De iPhone 12 kreeg een nieuw design met platte zijkanten en Apple houdt daar ook bij de standaard iPhone 15 nog aan vast. Alleen aan de plaatsing van de camera’s aan de achterkant, de kleur van de behuizing en andere details is te zien welke generatie toestel je hebt. En hoewel Apple elk jaar kleine verbeteringen doorvoert in de camera, chip en andere onderdelen, merk je er pas echt wat van als je een paar jaar overslaat. Zo raden we in onze iPhone 15 review aan om vooral te upgraden als je een iPhone 12 of ouder hebt.

Een andere mogelijke reden is dat fabrikanten langer updates aanbieden voor hun toestellen, al zal dat bij Apple een stuk minder meespelen. Apple beloofde altijd al minstens vijf jaar updates uit te brengen en biedt daarna nog beveiligingsupdates aan. Voor Samsung en Google is het een nieuwe ontwikkeling dat ze hun toestellen meerdere jaren gaan updaten. Voorheen moesten gebruikers blij zijn als ze nog twee of drie software-updates kregen, nu is dat bij sommige toestellen opgelopen naar zeven jaar.

Internationaal speelde al langer de trend om smartphones pas om de zoveel jaar te vervangen. In 2019 schreven we dat gebruikers gemiddeld 4 jaar met een iPhone doen. En een ander internationaal onderzoek liet zien dat mensen gemiddeld tussen de 3 en 5 jaar met hun iPhone willen doen. Terug naar de Nederlanders: maar liefst 58% zou liever nooit meer seks hebben, dan nooit meer een smartphone kunnen gebruiken – en dat hoeft dan echt niet de allernieuwste te zijn.