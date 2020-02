iCulture Vandaag: dit was donderdag 6 februari 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 6 februari 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag duiken we dieper in iOS 13.4. We lichten de belangrijkste functies van iOS 13.4 voor je uit, waaronder het delen van iCloud Drive-mappen, nieuwe Memoji-stickers en nog veel meer. Uit de beta’s van gisteren kwam nog meer nieuws, zoals de komst van een vernieuwde Apple TV 4K die nog in 2020 kan verschijnen. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Google Maps is 15 jaar en krijgt een nieuw icoon en nieuwe functies in de app.

In onze JustWatch review lees je over deze handige app voor streamingdiensten. Zo zie je meteen wat er nieuw is in alle diensten.

Deals

De iCulture Deals staat wederom vol met goedkope apps, games, accessoires, iTunes-kaarten en meer koopjes.

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Twitter (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 11.0+) - Fix voor Twitter-polls en de mogelijkheid om de zijkolom in de iPad-app uit te zetten.