Apple start vandaag officieel de verkoop van de iPhone 14-serie. Ook deze keer geen lange rijen bij de Apple Stores: de meeste mensen blijven thuis en hebben online besteld of komen op afspraak afhalen. In dit artikel zie je in de loop van de dag foto's van de verkoopstart op verschillende plekken en krijg je antwoord op veelgestelde vragen.

iPhone 14 verkoop is gestart

“Hoe zit het met de wachtrij? Kan ik gewoon naar de Apple Store gaan om een iPhone 14 te kopen? En welke alternatieven heb ik?” Antwoord op al die vragen krijg je verderop. Maar eerst gaan we het hebben over de start van de iPhone 14 verkoop. Want ook dit jaar verloopt dat weer erg georganiseerd: je kon vooral je iPhone 14 Pro reserveren (of een van de andere modellen) om op te halen in de Apple Store of om thuis te laten bezorgen. Daarnaast kun je terecht bij diverse winkels en bij de providers, die allemaal hun iPhone 14-abonnementen al bekend hebben gemaakt. Hier kun je uit kiezen:

Er zijn dit najaar vier nieuwe toestellen, die niet allemaal tegelijk uit komen, want de iPhone 14 Plus komt later. Bekijk ons overzicht over de iPhone 14 kopen , om precies te weten hoeveel je per model kwijt bent.

Wie slim is had natuurlijk ruim van tevoren al een keuze gemaakt. Mocht dat niet zo zijn, dan vind je in deze artikelen meer informatie:

Lees ondertussen ook onze iPhone 14 (Pro) eerste indruk om te ontdekken wat wij van de nieuwe toestellen vinden. Of check de mening van de internationale media.

De iPhone 14-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Amac | Amazon | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Na ontvangst van je toestel zul je meteen de update naar iOS 16.0.1 moeten installeren. Er zit nog een eerdere versie van iOS 16 op. Verder waarschuwt Apple dat er een fout kan optreden bij het activeren van je toestel via open wifi-netwerken. Als oplossing biedt Apple aan om te activeren door het toestel op een Mac of een PC met iTunes aan te sluiten en dan terug te gaan naar het voorgaande scherm om opnieuw te verbinden met wifi.

iPhone 14 verkoop bij de Apple Store

Een mediaspektakel met rijen fotografen hoef je al lang niet meer te verwachten. Het gaat allemaal erg rustig: je kunt op het afgesproken tijdstip je gereserveerde toestel komen ophalen of je kunt op de gok in de rij gaan staan, in de hoop dat de Apple Store jouw toestel op voorraad heeft. Wordt het te druk, dan krijg je een nummertje mee met het verzoek om later terug te komen.

Hieronder zie je de opening in Amsterdam:

Dawno nie byłem na premierze iPhone’a, więc stwierdziłem, że pora odświeżyć wspomnienia 😄 pic.twitter.com/gcTRfMGCsf — Czarek Michalski  (@AppleReviewsPL) September 16, 2022

Ook op andere plekken wereldwijd zal vandaag de verkoop starten:

iPhone 14 bij providers

De Nederlandse providers zijn vorige week al gestart met de pre-orders en beginnen vandaag met de uitlevering aan klanten. Hoeveel ze geleverd krijgen is een kwestie van afwachten, dus het is zaak om niet te lang te wachten als je vlug aan de beurt wilt zijn. Hier vind je meer informatie:

Zijn er al koopjes? Dat zie je in onderstaande prijsvergelijker!

Prijsvergelijker iPhone 14 Pro

Hulp bij je keuze

Twijfel je nog welke je moet kiezen? Lees dan onze artikelen over de iPhone 14-modellen en onze vergelijkingen:

Ook interessant:

Veelgestelde vragen over de iPhone 14 verkoop

We krijgen regelmatig vragen van mensen die bij de Apple Store hun nieuwe iPhone willen afhalen. Hieronder bespreken we een aantal:

Kan ik op het laatste moment nog naar de Store gaan voor losse verkoop?

Nee, dat kan meestal niet. Er wordt de eerste dag vaak alleen op afspraak gewerkt. De meeste kans heb je op een losse iPhone 14, maar de Pro-modellen hebben inmiddels een langere levertijd en zullen niet op voorraad liggen. Omdat Apple niets naar buiten communiceert, kan het best zijn dat er gedurende de dag toch losse toestellen verkocht worden aan spontaan langskomende klanten. Hou er echter rekening mee dat je ook teleurgesteld kan worden, als je ver moet reizen.

Moet ik op het afgesproken tijdstip bij de Store zijn?

Nee, dat hoeft niet exact. Heb je een tijdslot tussen 8:00 en 8:15 uur, dan is het de bedoeling dat je rond dit tijdslot in de rij aansluit. Dat hoeft niet precies om 8:00 uur maar het kan ook nog om 8:13 uur. En als je door onverwachte tegenslagen te laat bent, krijg je ook om 8:30 uur nog wel je toestel mee.

Wat als ik te laat ben voor mijn tijdslot?

Je kunt ook op een later moment je bestelde iPhone afhalen. Omdat je al betaald hebt voor het toestel zal Apple de iPhone niet zomaar meegeven aan iemand anders. Apple heeft de tijdslots vooral gekozen om de toestroom van mensen wat te reguleren. Zorg dus dat je op tijd bent. Liefst niet te vroeg, maar ook niet veel te laat.

En vergeet niet je paspoort of ander ID-bewijs mee te nemen!

Kan ik mijn bestelling nog annuleren?

Dat kan. In de Apple Store-app kunt je op het linkje Annuleer dit artikel tikken om de aankoop te annuleren. Je krijgt dan je geld na een paar dagen teruggestort.

Kan iemand anders mijn bestelling ophalen?

Dat kan. Je kunt in de app een extra persoon toewijzen. Met de QR-code en geldige legitimatie kan deze persoon de iPhone ophalen. Je moet dit wel vooraf regelen.

Kan ik nog extra spullen afrekenen?

Heb je een iPhone gereserveerd en kom je die ophalen, dan kun je ook nog wat extra accessoires meenemen zoals een hoesje. Een boodschappenlijst met nog zeven iPhones, vier iPads en een MacBook gaat niet lukken, omdat Apple de bestellingen zo snel mogelijk wil afhandelen.

Kan ik nu nog reserveren?

Dat kan, maar dan krijg je wel later geleverd. Je leest er meer over in ons artikel over iPhone-levertijden.

Waar kan ik nu nog terecht voor de iPhone 14 (Pro)?

Je bent nog niet te laat! Je kunt nog op elk moment je iPhone bestellen bij de webwinkels, telecomproviders en natuurlijk ook bij Apple zelf. De voorraad zal per winkel wel verschillend zijn.

