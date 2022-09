iPhone 14 reserveren kan vanaf nu!

Het is zover! Vanaf vrijdagmiddag 14:00 uur is de pre-order van de iPhone 14 begonnen. Dit is het moment om er snel bij te zijn, zodat je je toestel als eerste geleverd krijgt. De eerste modellen worden op vrijdag 16 september 2022. Hoe en waar je het beste kunt reserveren? Dat lees je hier!

iPhone 14 reserveren en op 16 september ophalen

Het reserveren van de iPhone 14, de iPhone 14 Pro en de andere modellen begint zoals gezegd op vrijdagmiddag 9 september om 14:00 uur. Je hebt dit jaar keuze uit vier verschillende modellen die qua specs heel verschillend zijn. Je kunt ze zowel los als met abonnement aanschaffen.

Wil je op 16 september je toestel in handen hebben, dan is de snelste manier: reserveren bij Apple en afhalen in de winkel. Hou ons artikel met levertijden in de gaten om te weten welke modellen het snelst leverbaar zijn en bij welke je wat langer moet wachten. Bij de iPhone 14 Plus zul je hoe dan ook wat langer moeten wachten, want die wordt pas vanaf 7 oktober uitgeleverd.

Met abonnement goedkoper?

Omdat de prijzen dit jaar de pan uit zijn gerezen, zou het ons niet verbazen als er dit jaar extra veel interesse is in de iPhone 14 Pro abonnementen en de abonnementen van de andere modellen. De toestelprijs ligt bij providers vaak flink onder de adviesprijs van Apple en je kunt het bedrag ook nog over een langere periode uitsmeren, zonder rente te betalen.

Alle providers gaan de iPhone 14 in het assortiment opnemen, dus kijk even bij jouw favoriete provider om de tarieven te bekijken en meteen een abonnement af te sluiten.

iPhone 14 reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 14 is het standaardmodel in de line-up van dit jaar en bovendien de goedkoopste. Je kiest dit toestel als je de belangrijkste vernieuwingen van dit jaar wilt, maar niet een onbeperkt budget hebt. Je kunt kiezen uit meerdere kleuren. Met de verbeterde A15-chip en andere vernieuwingen zal dit ongetwijfeld weer een populair model worden.

128GB → €1.019,-

256GB → €1.149,-

512GB → €1.409,-

Verder lezen:

iPhone 14 Plus reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 14 is een nieuw toestel in de line-up. Deze heeft dezelfde specificaties als het standaardmodel, maar in een groter formaat. Dit is ideaal voor mensen die een groot scherm willen maar niet te veel willen betalen. Je krijgt alle functies, zoals 5G, MagSafe en snelladen. De opslag begint bij 128GB, wat voor veel mensen voldoende zal zijn.

128GB → €1.169,-

256GB → €1.299,-

512GB → €1.559,-

Verder lezen:

iPhone 14 Pro reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 14 Pro is de populairste keuze voor professionals. Naast de bescheiden ogende kleuren grafiet en zilver is er in de nieuwe kleuren Middernacht en Sterrenlicht, in feite zwart en wit. Daarnaast zijn er vernieuwde kleuren blauw, rood en roze. Je krijgt heel veel functies die je ook op de Pro-modellen vindt, waaronder de nieuwe Filmmodus. Dit is een soort portretmodus voor video. Je krijgt bij de iPhone 14 nu twee keer zoveel opslag voor dezelfde prijs. Dit begint bij 128GB, iets wat voor veel mensen voldoende zal zijn.

128GB → €1.329,-

256GB → €1.459,-

512GB → €1.719,-

1TB → €1.979,-

Verder lezen:

iPhone 14 Pro Max reserveren: dit zijn je opties

De iPhone 14 Pro Max is qua specs gelijk aan de iPhone 14 Pro, maar met een groter scherm en een forsere batterij. Je kunt kiezen uit de gebruikelijke kleuren goud en zilver en de nieuwe kleuren Dieppaars en Spacezwart. Overigens is Spacezwart niet de diepzwarte kleur ide je misschien zou verwachten, want het lijkt opvallend veel op grafiet van vorig jaar. Dit is het duurste model, maar als je professionele (film)ambities hebt is dit het toestel dat je moet hebben.

128GB → €1.479,-

256GB → €1.609,-

512GB → €1.869,-

1TB → €2.129,-

Verder lezen:

iPhone 14 reserveren bij Apple

Wil je de iPhone 14 reserveren bij Apple? We adviseren om dat online te doen, zodat je niet de deur uit hoeft. Eventueel kun je kiezen voor afhalen in de winkel, als je in de buurt van een Apple Store woont. Hou er ook rekening mee dat je het beste met een creditcard kunt afrekenen, omdat er bij iDEAL-betalingen vertraging kan oplopen bij de verwerking, waardoor je het toestel mogelijk later hebt.

Wat de iPhone 14 levertijd bij Apple betreft vinden de eerste leveringen op 16 september plaats. Als jouw favoriet niet meer snel te leveren is, kun je jouw iPhone 14 misschien wel reserveren voor ophalen in de winkel. Je betaalt dan meteen en je bent verzekerd van een exemplaar op de dag van de release.

Zijn er al iPhone 14-hoesjes?

Ja! Je kunt bij Apple bijpassende hoesjes in najaarskleuren kopen in de diverse uitvoeringen:

Siliconenhoesje met MagSafe voor iPhone 14: 59 euro

Lederen hoesje met MagSafe voor iPhone 14: 69 euro

Transparant hoesje met MagSafe voor iPhone 14: 59 euro

Leren kaarthouder met MagSafe voor iPhone 12, 13 en 14: 69 euro

Bekijk ook ons overzicht met de beste iPhone 14 hoesjes!

iPhone 14 reserveren bij providers

Net als Apple starten providers vanaf vrijdag 9 september om 14:00 met de reserveringen van de iPhone 14-serie. De leveringen vinden op zijn vroegst een week later plaats, maar soms hebben kopers mazzel. Providers willen nog wel eens een dag eerder leveren, al kan je ook pech hebben waardoor je iets langer moet wachten op je iPhone 14 reservering.

