Alles over Apple's eerste aankondigingen van 2026
watchOS 26 Update

watchOS 26.2.1 nu beschikbaar: Apple Watch werkt nog beter met AirTag 2

Nieuws iDevices
Apple heeft watchOS 26.2.1 uitgebracht, een nieuwe update voor de Apple Watch. Deze update zorgt voor nieuwe functies in combinatie met de AirTag 2.
Benjamin Kuijten -

Een van de nieuwe mogelijkheden van de net aangekondigde AirTag 2 is het feit dat nauwkeurig zoeken ook mogelijk is op de Apple Watch. Dankzij de nieuwste versie van Ultra Wideband kun je, net als op de iPhone, op de Apple Watch zien waar de AirTag 2 zich bevindt. Maar hier is wel een nieuwe interface voor nodig en dankzij watchOS 26.2.1 is dat mogelijk.

watchOS 26.2.1 beschikbaar: dit zit erin

Op de Apple Watch Series 9 en nieuwer en Apple Watch Ultra 2 en nieuwer activeert Apple met watchOS 26.2.1 de Nauwkeurig Zoeken-functie in combinatie met de AirTag 2. Dat komt omdat deze modellen voorzien zijn van de tweede generatie Ultra Wideband-chip, net als de iPhone 15 en nieuwer. Of er nog andere verbeteringen in watchOS 26.2.1 zitten, is nog niet bekend. De update is pas net verschenen en zodra we meer weten, lees je hier meer.

Nauwkeurig zoeken met AirTag 2

watchOS 26.2.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

  1. Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen.
  2. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload.
  3. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

  1. Open de Instellingen-app op de Apple Watch.
  2. Ga naar Algemeen > Software-update.
  3. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update.
  4. Tik op Downloaden.
  5. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

watchOS 26

watchOS 26 is de grote Apple Watch-update van 2025. Het is de opvolger van watchOS 11. In watchOS 26 is er een vernieuwd design, genaamd Liquid Glass, waarbij knoppen meer transparantie hebben met een glasachtige look. Er zijn ook veel nieuwe functies in watchOS 26, waaronder een nieuw Bedieningspaneel, vernieuwde wijzerplaten, een nieuw gebaar om meldingen te negeren, een verbeterde Workout-app, een nieuwe Notities-app en meer. De geschikte modellen voor watchOS 26 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

watchOS 26 bento overzicht
Alles over watchOS 26 watchOS 26 review De beste functies van watchOS 26 Bedieningspaneel in watchOS 26 watchOS 26 wijzerplaten Geschikte modellen voor watchOS 26 watchOS 26 installeren

