watchOS 26.2.1 nu beschikbaar: Apple Watch werkt nog beter met AirTag 2

Een van de nieuwe mogelijkheden van de net aangekondigde AirTag 2 is het feit dat nauwkeurig zoeken ook mogelijk is op de Apple Watch. Dankzij de nieuwste versie van Ultra Wideband kun je, net als op de iPhone, op de Apple Watch zien waar de AirTag 2 zich bevindt. Maar hier is wel een nieuwe interface voor nodig en dankzij watchOS 26.2.1 is dat mogelijk.

watchOS 26.2.1 beschikbaar: dit zit erin

Op de Apple Watch Series 9 en nieuwer en Apple Watch Ultra 2 en nieuwer activeert Apple met watchOS 26.2.1 de Nauwkeurig Zoeken-functie in combinatie met de AirTag 2. Dat komt omdat deze modellen voorzien zijn van de tweede generatie Ultra Wideband-chip, net als de iPhone 15 en nieuwer. Of er nog andere verbeteringen in watchOS 26.2.1 zitten, is nog niet bekend. De update is pas net verschenen en zodra we meer weten, lees je hier meer.

watchOS 26.2.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

