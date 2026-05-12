Apple brengt negen (!) updates uit voor oudere iPhones, iPads en Macs: update je apparaten nu
Apple is de laatste tijd actief bezig met het onderhouden van oudere apparaten, die nog draaien op een oudere versie van iOS, iPadOS, watchOS en macOS. Ook nu weer heeft Apple samen met onder andere iOS 26.5 meerdere nieuwe beveiligingsupdates uitgebracht. Deze keer zijn het nieuwe updates voor iOS/iPadOS 18, iPadOS 17, iOS/iPadOS 16, iOS/iPadOS 15, macOS Sequoia en macOS Sonoma. De kans dat jij je oudere apparaat kan updaten is daardoor erg groot.
Beveiligingsupdates voor iOS 18, iOS 16, iOS 15 en meer
Welke update jij voorgeschoteld krijgt op je oudere toestel, is afhankelijk van het toestel zelf. Maar welke update het ook is: ze verbeteren allemaal de beveiliging. Bij iOS/iPadOS 18.7.9 gaat het om meer dan veertig oplossingen voor beveiligingsproblemen, waaronder met WebKit (de motor van Safari), de Agenda-app, netwerkactiviteiten en talloze andere achtergrondprocessen. Dit geldt ook voor macOS Sequoia 15.7.7 en macOS Sonoma 14.8.7.
Bij de wat oudere updates wordt een probleem opgelost waardoor verwijderde meldingen weer teruggehaald konden worden. Dit werd eerder al gefixt in iOS 26.4.2, maar deze fix is nu dus ook beschikbaar op oudere apparaten.
Hieronder check je welke updates er nu beschikbaar zijn en voor welke apparaten:
- iOS 18.7.9
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPadOS 18.7.9
- iPad 2019 (7e generatie)
- iPadOS 17.7.11
- iPad Pro 2017 (12,9-inch, 2e generatie)
- iPad Pro 2017 (10,5-inch)
- iPad 2018 (6e generatie)
- iOS 16.7.16
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPadOS 16.7.16
- iPad 2017 (5e generatie)
- iPad Pro 2016 (9,7-inch)
- iPad Pro 2015 (12,9-inch, 1e generatie)
- iOS 15.8.8
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE 2016 (1e generatie)
- iPod touch 2019 (7e generatie)
- iPadOS 15.8.8
- iPad Air 2
- iPad mini 4
- macOS Sequoia 15.7.7
- macOS Sonoma 14.8.7
Wil je weten tot welke versie jouw iPhone of iPad bijgewerkt kan worden? Check dan zeker onze overzichten met iOS-versies en iPadOS-versies, waarin je precies kan lezen met welke update jouw toestel geleverd werd en tot welke versie je maximaal kan updaten.
Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief
Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!
- Het belangrijkste Apple-nieuws
- Gemaakt voor iedere Apple-fan
- Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
- Ieder moment opzegbaar
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture
iOS 15
iOS 15 is de grote iPhone software-update uit het najaar van 2021. Apple heeft iOS 15 in juni 2021 aangekondigd tijdens de WWDC 2021 en is sinds 20 september 2021 voor iedereen te downloaden. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe notificaties, de Focus-functie, de verbeteringen in FaceTime en nieuwe privacy-instellingen. Deze versie is inmiddels opgevolgd door iOS 16, maar voor sommige oudere modellen heeft Apple daarna nog beveiligingsupdates voor iOS 15 uitgebracht.