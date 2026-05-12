Apple brengt negen (!) updates uit voor oudere iPhones, iPads en Macs: update je apparaten nu

Apple heeft voor talloze oudere iPhones, iPads en Macs updates uitgebracht. Het gaat in totaal om negen updates, die zorgen voor betere beveiliging.

Apple is de laatste tijd actief bezig met het onderhouden van oudere apparaten, die nog draaien op een oudere versie van iOS, iPadOS, watchOS en macOS. Ook nu weer heeft Apple samen met onder andere iOS 26.5 meerdere nieuwe beveiligingsupdates uitgebracht. Deze keer zijn het nieuwe updates voor iOS/iPadOS 18, iPadOS 17, iOS/iPadOS 16, iOS/iPadOS 15, macOS Sequoia en macOS Sonoma. De kans dat jij je oudere apparaat kan updaten is daardoor erg groot.

Welke update jij voorgeschoteld krijgt op je oudere toestel, is afhankelijk van het toestel zelf. Maar welke update het ook is: ze verbeteren allemaal de beveiliging. Bij iOS/iPadOS 18.7.9 gaat het om meer dan veertig oplossingen voor beveiligingsproblemen, waaronder met WebKit (de motor van Safari), de Agenda-app, netwerkactiviteiten en talloze andere achtergrondprocessen. Dit geldt ook voor macOS Sequoia 15.7.7 en macOS Sonoma 14.8.7.

Bij de wat oudere updates wordt een probleem opgelost waardoor verwijderde meldingen weer teruggehaald konden worden. Dit werd eerder al gefixt in iOS 26.4.2, maar deze fix is nu dus ook beschikbaar op oudere apparaten.

Hieronder check je welke updates er nu beschikbaar zijn en voor welke apparaten:

