Apple brengt negen (!) updates uit voor oudere iPhones, iPads en Macs: update je apparaten nu

Apple heeft voor talloze oudere iPhones, iPads en Macs updates uitgebracht. Het gaat in totaal om negen updates, die zorgen voor betere beveiliging.
Benjamin Kuijten -

Apple is de laatste tijd actief bezig met het onderhouden van oudere apparaten, die nog draaien op een oudere versie van iOS, iPadOS, watchOS en macOS. Ook nu weer heeft Apple samen met onder andere iOS 26.5 meerdere nieuwe beveiligingsupdates uitgebracht. Deze keer zijn het nieuwe updates voor iOS/iPadOS 18, iPadOS 17, iOS/iPadOS 16, iOS/iPadOS 15, macOS Sequoia en macOS Sonoma. De kans dat jij je oudere apparaat kan updaten is daardoor erg groot.

Beveiligingsupdates voor iOS 18, iOS 16, iOS 15 en meer

Welke update jij voorgeschoteld krijgt op je oudere toestel, is afhankelijk van het toestel zelf. Maar welke update het ook is: ze verbeteren allemaal de beveiliging. Bij iOS/iPadOS 18.7.9 gaat het om meer dan veertig oplossingen voor beveiligingsproblemen, waaronder met WebKit (de motor van Safari), de Agenda-app, netwerkactiviteiten en talloze andere achtergrondprocessen. Dit geldt ook voor macOS Sequoia 15.7.7 en macOS Sonoma 14.8.7.

Bij de wat oudere updates wordt een probleem opgelost waardoor verwijderde meldingen weer teruggehaald konden worden. Dit werd eerder al gefixt in iOS 26.4.2, maar deze fix is nu dus ook beschikbaar op oudere apparaten.

Hieronder check je welke updates er nu beschikbaar zijn en voor welke apparaten:

  • iOS 18.7.9
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
  • iPadOS 18.7.9
  • iPadOS 17.7.11
  • iOS 16.7.16
  • iPadOS 16.7.16
    • iPad 2017 (5e generatie)
    • iPad Pro 2016 (9,7-inch)
    • iPad Pro 2015 (12,9-inch, 1e generatie)
  • iOS 15.8.8
  • iPadOS 15.8.8
  • macOS Sequoia 15.7.7
  • macOS Sonoma 14.8.7

Wil je weten tot welke versie jouw iPhone of iPad bijgewerkt kan worden? Check dan zeker onze overzichten met iOS-versies en iPadOS-versies, waarin je precies kan lezen met welke update jouw toestel geleverd werd en tot welke versie je maximaal kan updaten.

