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Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Weer-app van iOS 27

Dit zijn alle (onaangekondigde!) veranderingen in de Weer-app van iOS 27

Nieuws iOS en iPadOS
In dit artikel praten we je bij over de verbeterde en veranderde functies in de Weer-app van iOS 27. Deze maken de app weer een tikje beter. Er zit ook een hint in naar de nieuwe iPhone.
Daniel Vischjager -

Hoewel Apple er geen woord over repte tijdens de WWDC 2026-keynote en zelfs op de website, krijgt de Weer-app een paar nieuwe functies in iOS 27. Ook krijgen we hier een tipje van de sluier van de nieuwe opvouwbare iPhone.

Inhoudsopgave

#1 Meer details voor de weekverwachting

Het zal je meteen opvallen als je het weer bekijkt op iOS 27. De Weer-app krijgt een gedetailleerdere weergave van de weekverwachting. We zijn gewend dat je voor de komende 10 dagen alleen de temperatuur en gemiddelde weersverwachting kunt zien. Vanaf iOS 27 kun je ook gedetailleerdere neerslag- en windverwachtingen bekijken.

Weer-app iOS 27 gedetailleerd overzicht
Weer-app iOS 27 met gedetailleerde overzichten

Zo bekijk je wanneer er neerslag of wind wordt verwacht en op welke momenten van de dag. Voor het eerst zie je in dit overzicht ook hoeveel millimeter neerslag er is voorspeld, of hoe hard het gaat waaien.

#2 Samenvatting van het weer (in het Engels)

De weerverwachting bestaat uit zoveel datapunten dat Apple het makkelijker heeft gemaakt. Bovenaan de lange lijst met informatie staat vanaf iOS 27 een samenvatting met hoogtepunten. Lees dit en je zou een goed beeld moeten hebben, maar je kunt natuurlijk altijd nog verdere details bekijken.

Highlights in de Weer-app van iOS 27
Highlights in de Weer-app van iOS 27

Uit onze tests blijkt dat de samenvatting alleen neerslag, temperatuur en wind toont. Bovendien is de functie (op dit moment) niet beschikbaar in het Nederlands. Je moet je iPhone in het Engels instellen om de samenvatting te bekijken.

#3 Horizontale weergave op de iPhone (hint naar de iPhone Fold!)

Vanaf iOS 27 krijgt de Weer-app een horizontale weergave. De app werkt verder hetzelfde, maar de indeling is geoptimaliseerd voor een liggend scherm. Niet zo boeiend, denk je misschien, maar wij vinden het geen toeval dat er een landschapsmodus komt. Het is voorbereiding op de opvouwbare iPhone waar Apple vrijwel zeker aan werkt. Zodra je de iPhone openvouwt, maakt de Weer-app gebruik van al die extra ruimte.

Horizontale weergave Weer-app iOS 27
Horizontale weergave Weer-app iOS 27

Het is overigens niet de eerste keer dat de Weer-app een horizontale stand krijgt op de iPhone. De iPhone 6 Plus, Apple’s eerste telefoon van extra groot formaat, had dit ook al. Apple deed er verder niets mee en de functie verdween stilletjes.

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