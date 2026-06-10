Dit zijn alle (onaangekondigde!) veranderingen in de Weer-app van iOS 27
Hoewel Apple er geen woord over repte tijdens de WWDC 2026-keynote en zelfs op de website, krijgt de Weer-app een paar nieuwe functies in iOS 27. Ook krijgen we hier een tipje van de sluier van de nieuwe opvouwbare iPhone.
Inhoudsopgave
#1 Meer details voor de weekverwachting
Het zal je meteen opvallen als je het weer bekijkt op iOS 27. De Weer-app krijgt een gedetailleerdere weergave van de weekverwachting. We zijn gewend dat je voor de komende 10 dagen alleen de temperatuur en gemiddelde weersverwachting kunt zien. Vanaf iOS 27 kun je ook gedetailleerdere neerslag- en windverwachtingen bekijken.
Zo bekijk je wanneer er neerslag of wind wordt verwacht en op welke momenten van de dag. Voor het eerst zie je in dit overzicht ook hoeveel millimeter neerslag er is voorspeld, of hoe hard het gaat waaien.
#2 Samenvatting van het weer (in het Engels)
De weerverwachting bestaat uit zoveel datapunten dat Apple het makkelijker heeft gemaakt. Bovenaan de lange lijst met informatie staat vanaf iOS 27 een samenvatting met hoogtepunten. Lees dit en je zou een goed beeld moeten hebben, maar je kunt natuurlijk altijd nog verdere details bekijken.
Uit onze tests blijkt dat de samenvatting alleen neerslag, temperatuur en wind toont. Bovendien is de functie (op dit moment) niet beschikbaar in het Nederlands. Je moet je iPhone in het Engels instellen om de samenvatting te bekijken.
#3 Horizontale weergave op de iPhone (hint naar de iPhone Fold!)
Vanaf iOS 27 krijgt de Weer-app een horizontale weergave. De app werkt verder hetzelfde, maar de indeling is geoptimaliseerd voor een liggend scherm. Niet zo boeiend, denk je misschien, maar wij vinden het geen toeval dat er een landschapsmodus komt. Het is voorbereiding op de opvouwbare iPhone waar Apple vrijwel zeker aan werkt. Zodra je de iPhone openvouwt, maakt de Weer-app gebruik van al die extra ruimte.
Het is overigens niet de eerste keer dat de Weer-app een horizontale stand krijgt op de iPhone. De iPhone 6 Plus, Apple’s eerste telefoon van extra groot formaat, had dit ook al. Apple deed er verder niets mee en de functie verdween stilletjes.
Meer over iOS 27 en iPadOS 27
iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.
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iOS 27
iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.