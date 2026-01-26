Apple heeft weer een nieuwe update klaargezet, want iOS 26.2.1 is beschikbaar. Hierin worden bugs opgelost, maar welke dat zijn is nog de vraag.

In december 2025 bracht Apple iOS 26.2 uit, wat een flinke update was met een aantal grote nieuwe functies en verbeteringen. Nu heeft Apple een wat kleinere update uitgebracht in de vorm van iOS 26.2.1 en deze bevat voornamelijk bugfixes. Maar het zorgt er ook voor dat je iPhone goed werkt met de nieuwste AirTag. Tegelijk met iOS 26.2.1 is ook iPadOS 26.2.1 beschikbaar, net als een groot aantal updates voor oudere iPhones en iPads.

iOS 26.2.1 beschikbaar

iOS 26.2.1 biedt vooral verbeteringen onder de motorkap. Deze update biedt dus geen zichtbare nieuwe functies, maar Apple heeft hier vooral bugfixes en andere verbeteringen voor de beveiliging doorgevoerd. Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk welke bugs er opgelost zijn, omdat de update pas net verschenen is. Zodra we meer weten, werken we dit artikel bij.

Wat we wel weten, is dat de update ook zorgt voor een goede werking met de nieuwe AirTag 2. Deze bevat een verbeterde versie van Nauwkeurig Zoeken en zorgt ervoor dat het bereik groter is. Met iOS 26.2.1 kun je hier volop gebruik van maken. Volgens de technische specs van de nieuwe AirTag is deze update vereist, maar de nieuwe AirTag zou moeten werken met elke iPhone met iOS 26 of nieuwer.

Heb je nog niet geüpdatet naar iOS 26.2 of eerder? Dan kan je in één keer overstappen naar iOS 26.2.1. Wij hebben alle nieuwe functies van iOS 26.2 voor je op een rijtje gezet, zodat je weet wat er nieuw is in de grote update.

Ondertussen is Apple druk bezig met het testen van iOS 26.3. Dit is een relatief kleine update, met een aantal nieuwe functies zoals een tool om over te stappen naar Android en het doorzetten van notificaties naar wearables.

Releasenotes iOS 26.2.1

Deze update biedt ondersteuning voor AirTag (2e generatie) en probleemoplossingen.

iOS 26.2.1 downloaden

Om iOS 26.2.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

