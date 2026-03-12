Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel update voor de beste beveiliging

Apple heeft twee nieuwe iOS-updates uitgebracht, speciaal voor oudere iPhones en iPads. Het gaat om iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 en daarin wordt een belangrijk beveiligingsprobleem opgelost.

Apple is de laatste tijd in rap tempo updates voor oudere toestellen aan het uitbrengen. Vorige maand verscheen nog iOS 16.7.14 en nu is daar alweer een opvolger. Naast iOS 16.7.15 is ook iOS 15.8.7 verschenen, evenals de gelijkwaardige updates voor iPadOS. Meestal verbeteren dergelijke updates de beveiliging en dat is ook nu weer het geval. Er wordt namelijk een beveiligingsprobleem genaamd Coruna verholpen.

iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7

Het Coruna-exploit, ontdekt door Google en iVerify, misbruikt meerdere kwetsbaarheden om zo de beveiliging van de iPhone te doorbreken. Deze kwetsbaarheid trof alleen iOS-versies van iOS 13 tot iOS 17.2.1. Daarom heeft Apple nu iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 uitgebracht. Sommige andere toestellen kunnen geupdatet worden tot na iOS 17.2.1 en zijn daarom niet meer kwetsbaar.

De updates zijn alleen beschikbaar voor deze toestellen:

iOS 15.8.7:

iOS 16.7.15:

De releasenotes van de updates zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en wordt aanbevolen voor je iPhone. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

Op Apple’s speciale pagina over beveiligingsupdates lees je meer over de exacte inhoud van deze nieuwe versies.

