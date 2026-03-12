Uitgelicht - Alles over Apple's maart-aankondigingen
iOS 16 Update

Apple brengt twee nieuwe updates uit voor oudere iPhones en iPads: snel update voor de beste beveiliging

Nieuws iOS en iPadOS
Apple heeft twee nieuwe iOS-updates uitgebracht, speciaal voor oudere iPhones en iPads. Het gaat om iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 en daarin wordt een belangrijk beveiligingsprobleem opgelost.
Benjamin Kuijten -

Apple is de laatste tijd in rap tempo updates voor oudere toestellen aan het uitbrengen. Vorige maand verscheen nog iOS 16.7.14 en nu is daar alweer een opvolger. Naast iOS 16.7.15 is ook iOS 15.8.7 verschenen, evenals de gelijkwaardige updates voor iPadOS. Meestal verbeteren dergelijke updates de beveiliging en dat is ook nu weer het geval. Er wordt namelijk een beveiligingsprobleem genaamd Coruna verholpen.

iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7

Het Coruna-exploit, ontdekt door Google en iVerify, misbruikt meerdere kwetsbaarheden om zo de beveiliging van de iPhone te doorbreken. Deze kwetsbaarheid trof alleen iOS-versies van iOS 13 tot iOS 17.2.1. Daarom heeft Apple nu iOS 16.7.15 en iOS 15.8.7 uitgebracht. Sommige andere toestellen kunnen geupdatet worden tot na iOS 17.2.1 en zijn daarom niet meer kwetsbaar.

De updates zijn alleen beschikbaar voor deze toestellen:

iOS 15.8.7:

iOS 16.7.15:

De releasenotes van de updates zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en wordt aanbevolen voor je iPhone.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

Op Apple’s speciale pagina over beveiligingsupdates lees je meer over de exacte inhoud van deze nieuwe versies.

iOS 15

iOS 15 is de grote iPhone software-update uit het najaar van 2021. Apple heeft iOS 15 in juni 2021 aangekondigd tijdens de WWDC 2021 en is sinds 20 september 2021 voor iedereen te downloaden. De belangrijkste verbeteringen zijn de nieuwe notificaties, de Focus-functie, de verbeteringen in FaceTime en nieuwe privacy-instellingen. Deze versie is inmiddels opgevolgd door iOS 16, maar voor sommige oudere modellen heeft Apple daarna nog beveiligingsupdates voor iOS 15 uitgebracht.

iOS 15 functies
Alles over iOS 15 De beste iOS 15 functies iOS 15 ontdekkingen Focus-functie in iOS 15 Verbeterde notificaties in iOS 15 iOS 15 review Geschikte iPhones voor iOS 15 iOS update overzicht

