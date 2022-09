Gebruikers melden de afgelopen dagen diverse problemen met de iPhone 14-serie, met name bij de iPhone 14 Pro-modellen. Zo heeft de iPhone 14 Pro last van een rammelende camera bij veel apps van derden en werkt gps in sommige gevallen niet.

Problemen bij iPhone 14 met camera, gps en meer

Bij elke nieuwe iPhone duiken de eerste dagen vaak wat problemen op. Meestal gaat het om softwareproblemen, die Apple vaak later weer oplost met software-updates. Sterker nog: bij de release van de iPhone 14 stond voor deze specifieke toestellen meteen een iOS-update klaar, die de eerste problemen met de iPhone 14 oplost. Maar er zijn nog meer iPhone 14-problemen opgedoken die we in dit artikel voor je op een rijtje gezet hebben, voornamelijk bij de iPhone 14 Pro.

#1 Rammelende camera bij iPhone 14 Pro

Het meest opmerkelijke probleem zien we bij de groothoekcamera van de iPhone 14 Pro. Bij het gebruik van diverse populaire apps, zoals TikTok, Snapchat en Instagram, blijkt de camera flink te trillen en te rammelen tijdens het filmen. Met als gevolg: een bijna niet te volgen video. Er klinkt ook een rammelend geluid vanuit de camera. Gebruikers op Twitter, Reddit, TikTok en meer maken melding van het probleem. de rammelende camera is dus alleen zichtbaar en hoorbaar bij gebruik van apps van derden. Het lijkt een probleem te zijn met de tweede generatie optische beeldstabilisatie, waardoor dit probleem alleen bij de iPhone 14 Pro-modellen merkbaar is.

Als gebruiker is er weinig wat je aan dit probleem kan doen. De bal ligt nu hoogstwaarschijnlijk bij Apple of de apps van derden. Het lijkt dan ook te gaan om een softwarefout, omdat het probleem alleen speelt bij de apps van derden. Zij kunnen een update uitbrengen om het probleem op te lossen, maar omdat het meerdere apps treft zou mogelijk ook verholpen kunnen worden met een iOS-update van Apple. Zodra er meer bekend is over een definitieve oplossing, werken we dit artikel bij.

#2 iPhone 14 Pro vastgelopen na overzetten gegevens

Sommige gebruikers ervaren ook problemen na het overzetten van hun gegevens op een iPhone 14 Pro. Sommige modellen blijken namelijk vast te lopen, waardoor ze niet meer reageren. Dit blijkt alleen te spelen op op de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max na het overzetten van gegevens via een iCloud-backup of rechtstreeks vanaf de ene iPhone naar de andere. Apple zou de bug al aan het onderzoeken zijn en tot die tijd adviseert Apple om het toestel geforceerd te herstarten.

#3 Geen werkende gps op iPhone 14 Pro

Sommige gebruikers van de iPhone 14 Pro hebben geen werkende gps meer, waardoor navigeren of je nauwkeurige locatie verkrijgen niet meer mogelijk is. Het probleem lijkt te spelen bij gebruikers van de beta van iOS 16.1, waardoor niet iedereen hier last van heeft. Alleen de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max hebben de nieuwe dual-frequency gps, waardoor het probleem alleen hier speelt. Ons advies is dan ook om op deze modellen nog niet de beta van iOS 16.1 te installeren. We verwachten dat dit probleem bij een volgende beta opgelost is.

#4 Geen iMessage en FaceTime na instellen iPhone 14

Apple omschrijft op haar eigen website een probleem met het activeren van iMessage en FaceTime. Apple zegt dat er sprake kan zijn van één van de volgende problemen:

Je kan geen iMessage- of FaceTime-gesprekken ontvangen

Je ziet alleen maar groene berichtballonnen in plaat van blauwe, ook als je naar een andere iPhone of Apple-apparaat een bericht stuurt

Gesprekken (bijvoorbeeld met het e-mailadres of telefoonnummer van dezelfde persoon) verschijnen als afzonderlijke chats in plaats van in een gecombineerde chat

Ontvangers zien je berichten vanaf het verkeerde account binnenkomen (bijvoorbeeld e-mailadres in plaats van telefoonnummer)

Apple adviseert gebruikers die deze problemen ervaren hebben om te updaten naar de nieuwste iOS-versie. Voor de iPhone 14-modellen is dat momenteel iOS 16.0.1. Mocht het probleem blijven aanhouden, kun je de instellingen nog eens controleren:

Ga naar Instellingen > Berichten. Tik op Stuur en ontvang via. Controleer of het nummer dat je wil gebruiken geactiveerd is. Herhaal deze stappen voor FaceTime via Instellingen > FaceTime en tik kop het telefoonnummer dat je wil gebruiken.