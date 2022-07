Belfius biedt Apple Pay

Eerder dit jaar schreven we al waarom Bancontact voor Apple Pay een grote stap vooruit is. Het betekent namelijk dat je bij veel meer betaalterminals kunt afrekenen. Bancontact is het belangrijkste Belgische betaalnetwerk voor pinnen in de winkel, maar werd tot nu toe nog niet ondersteund. En Belfius doet eraan mee. Apple Pay toevoegen kan bij Belfius vanaf vandaag al en “binnenkort” wordt dan ook nog de ondersteuning voor Bancontact en Maestro toegevoegd, zodat je terecht kunt in winkels die normaal pinnen aanbieden.



Belfius is één van de laatste grootbanken in België die overstag gaat. Eerder sloten BNP Paribas Fortis, ING Bank en KBC zich aan bij Apple Pay , samen met een groot aantal fintech-banken zoals N26 en Revolut . Het activeren van Apple Pay doe je in de Belfius-app op het tabblad Meer. Je kunt vervolgens Apple Pay gebruiken voor contactloze betalingen met je gekoppelde VISA- of Mastercard-creditcard.

In België is Apple Pay momenteel mogelijk bij winkels die Maestro, Mastercard of VISA accepteren. Klanten van BNP Paribas Fortis en KBC kunnen op die manier al een paar jaar gebruik maken van Apple Pay op hun iPhone en Apple Watch. Ondersteuning voor Bancontact zal de betaalmogelijkheden enorm uitbreiden. Wie bij een bank zit die nog geen Apple Pay aanbiedt, kan z’n toevlucht zoeken tot de Bonsai-app waarmee je Apple Pay kunt gebruiken, ongeacht bij welke Belgische bank je klant bent. Dit gebeurt door de bankrekening te koppelen aan een prepaid-creditcard van Bonsai. Een andere populaire betaalmethode in België is Payconiq, dat met QR-codes werkt.

