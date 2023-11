Teletekst wordt voortaan in een nieuw systeem gemaakt. Dat was hard nodig, want het oude dateerde uit 1980. Na meer dan 40 jaar is Teletekst dus vernieuwd, maar dat wil niet zeggen dat de bekende stijl verloren gaat. Het is waarschijnlijk een van de meest gebruikte retro-apps op de iPhone

Het oude Cyclone-systeem was aan vernieuwing toe, vertelt Gerard de Kloet, chef bij de 24 Uur-afdeling van de NOS, waar Teletekst onder valt. Zo was er ‘niemand meer om het systeem te onderhouden’ en lagen er storingen op de loer. De NOS werkte samen met een extern bedrijf om Teletekst te vernieuwen. Van een nieuw jasje is echter geen sprake. Wie een kijkje neemt in de iPhone-app (of op de televisie kijkt), ziet dat Teletekst nog altijd de oude vertrouwde retroweergave heeft.

Oude systeem Teletekst vervangen

.Wie Teletekst vanaf vandaag op zijn iPhone opent, zal buiten een extra regel tekst waarschijnlijk weinig verschillen zien. Een knap staaltje reversed engineering dus. Voor de wijzigingen in de iPhone-versie is geen app-update nodig, want de verbeteringen zijn automatisch zichtbaar dankzij het nieuwe achterliggende systeem.

Het bouwen van het nieuwe systeem was overigens nogal een uitdaging,

Het was ingewikkeld om een systeem uit de jaren ’80 met de huidige techniek na te bouwen, want het moest er wel hetzelfde uit blijven zien. Gerard de Kloet, chef 24 Uur NOS

Snelkoppelingen in Teletekst-app (tijdelijk) verdwenen

Wel worden de komende dagen nog de puntjes op de i gezet. De gekleurde bolletjes aan de onderkant van de Teletekst-app werken bijvoorbeeld nog niet naar behoren. Gebruikers kunnen via deze sneltoetsen eenvoudig schakelen tussen bijvoorbeeld de hoofdpagina 101 en sportnieuws (601). De snelkoppelingen naar bijvoorbeeld de populaire sportpagina’s zijn echter (tijdelijk) verdwenen. Daar wordt nog aan gewerkt.

Teletekst is nog altijd populair in Nederland

Wie gebruikt er nog Teletekst? Waarschijnlijk meer mensen dan je denkt. De Kloet zegt dat de Teletekst-app wekelijks zo’n 1 miljoen bezoekers trekt. Het is niet duidelijk hoeveel iPhone-gebruikers daar onder vallen, gezien de app ook op Android beschikbaar is.

Nederland is een van de weinige landen waar nog een teletekstdienst actief is. De Britse BBC en het Vlaamse VRT zijn al enkele jaren met hun teletekstdienst gestopt. Door het vernieuwen van het Teletekst-systeem en de grote populariteit, lijkt daar in Nederland nog lang geen sprake van. En dus blijft de NOS Teletekst-app voorlopig misschien wel de meest gebruikte app in retrostijl op je iPhone.