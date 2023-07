Vanaf tvOS 17 vind je op de Apple TV een Niet storen-modus. Je vraagt je misschien af: wat voor nut heeft Niet storen op de Apple TV? Wij laten je zien hoe de Niet storen-functie in tvOS 17 werkt en wat je ermee kan.

De Niet storen-modus op je iPhone helpt je om de overvloed aan meldingen tijdelijk een halt toe te roepen. Wil je ergens op focussen, bijvoorbeeld op je werk? Of wil je gewoon even ongestoord een rustmomentje pakken? Dan komt de Niet storen-modus altijd goed van pas. Je kent Niet storen waarschijnlijk al van je iPhone, iPad, Mac en Apple Watch, maar het komt ook naar de Apple TV met tvOS 17. Wat voor invloed heeft de Niet storen-modus op de Apple TV en hoe schakel je het in?

Niet storen op de Apple TV inschakelen in tvOS 17

Niet storen maakt vanaf tvOS 17 deel uit van het Bedieningspaneel. Je activeert de Niet storen-modus op je Apple TV als volgt:

Hou de thuisknop op de afstandsbediening (te herkennen aan het tv-icoontje) ingedrukt. Veeg naar onderen tot je bij Niet storen komt. Druk op de bevestigingsknop om de Niet storen-modus aan te zetten.

Zodra je de Niet storen-modus inschakelt, verschijnt er een maantje in het statusicoontje op het beginscherm van de Apple TV. Daarmee herken je dat de Niet storen-modus actief is.

Gevolgen van Niet storen op de Apple TV

Net als op de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, zorgt de Niet storen-functie op de Apple TV ervoor dat meldingen stilgehouden worden. Maar nu denk je wellicht: ik krijg toch nooit meldingen op de Apple TV?

Het klopt dat maar weinig apps op de Apple TV meldingen versturen. Maar er zijn wel degelijk voorbeelden van apps die dat kunnen doen. Apple’s eigen TV-app kan een melding sturen rondom live sportwedstrijden, bijvoorbeeld de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Als je geabonneerd bent op Apple’s MLS Season Pass, kun je meldingen krijgen van wedstrijden en tussenstanden. Met de Niet storen-functie voorkom je dat, bijvoorbeeld als je rustig naar je favoriete serie zit te kijken.

Maar de Apple TV kan meer meldingen tonen. Bepaalde HomeKit-accessoires laten ook meldingen zien op de Apple TV. Het gaat bijvoorbeeld om deurbellen, beveiligingscamera’s en beveiligingssystemen. Door de Niet storen-modus op de Apple TV aan te zetten, krijg je tijdelijk geen meldingen meer zonder dat je deze via de instellingen helemaal uit hoeft te schakelen. Dar is vooral handig als je bijvoorbeeld ’s avonds in de slaapkamer nog tv ligt te kijken.

Beperkingen van Niet storen in tvOS

Niet storen op de Apple TV heeft ten opzichte van de versies op iPhone, iPad, Apple Watch en Mac wel wat beperkingen:

Je kunt geen Niet storen-schema instellen, zodat het automatisch aan en uit gaat. Je kan het alleen handmatig in- en uitschakelen.

Er is geen andere Focus-modus, zoals dat wel is op de andere Apple-apparaten.

Meldingen die stilgehouden worden, zijn nergens terug te vinden. Er is geen Meldingencentrum, zoals dat wel is op de andere Apple-apparaten.