Als je op zoek bent naar een weerapp voor je iPhone of iPad, is er meer dan genoeg keuze. Hoewel het aanbod groot is, verschillen de apps qua opzet weinig van elkaar. Eén app die eruit springt is Carrot Weather. Deze internationaal populaire weerapp staat bekend om de uitgebreide opties en de sarcastische toon van de app. De app geeft namelijk met sarcastische uitspraken wat meer charme aan het ietwat saaie weerbericht. De app heeft nu dus een grote update gekregen, waarbij het aanpassen van de app de grootste troef is. Ook kan iedereen Carrot Weather 5 nu gratis proberen.



Carrot Weather 5.0: aanpasbare weerapp

Het eerste dat opvalt aan Carrot Wehater 5.0 is het gloednieuwe design. De vorige versie begon er anno 2021 wat gedateerder uit te zien. Het nieuwe design past een stuk beter bij het algehele ontwerp van iOS. De indeling van de app is voor het grootste gedeelte ongewijzigd gebleven. Op de bovenste helft van het scherm staat de huidige temperatuur en weeromstandigheid en op de onderste helft zie je per uur de voorspelling met bijvoorbeeld hoeveelheid regen. Door naar onderen te scrollen zie je nu ook de voorspellingen voor de komende dagen.

Wel nieuw is de knoppenbalk onderaan. Je navigeert daarmee sneller naar de verschillende onderdelen van de app, zoals het zoeken naar locaties en de prestaties en missies die je met de app kan doen. Ook de satellietkaart vind je hier onder handbereik bij een knop in de menubalk.

Bij de instellingen vind je de nieuwe optie Customization. Met de nieuwe Interface Maker kun je nagenoeg elk onderdeel van het startscherm aanpassen, zoals het bovenste of onderste gedeelte. Zo kun je kiezen of de daadwerkelijke temperatuur weergegeven moet worden of dat je liever de gevoelstemperatuur wil zien. Ook kun je extra gegevens toevoegen, zoals de minimale en maximale temperatuur. Datzelfde geldt ook voor het middelste gedeelte van het scherm, waar je de voorspelling per uur kan bekijken.

Ook nieuw in de app zijn de zogenaamde Cards. Dit zijn blokjes informatie over allerlei weersomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid regen, windrichting en -snelheid en de stand van de maan. Door op deze Cards te tikken, bekijk je nog meer gedetailleerde informatie over het onderwerp. Ook deze Cards kun je weer aanpassen via de instellingen van de app.

Als het zelf aanpassen teveel werk voor je is, kun je ook de presets instellen. Dit zijn kant-en-klare instellingen met verschillende layouts. Om je niet te overspoelen, verschijnen er de komende dagen automatisch nieuwe mogelijkheden in de interface maker.

Carrot Weather biedt een berg aan informatie en kan voor sommige gebruikers daarom ook wat teveel van het goede zijn. Maar als je geïnteresseerd bent in alles wat met het weer te maken heeft, dan is de app zeker het proberen waard. De weersinformatie van Carrot Weather is onder andere afkomstig van Dark Sky, dat eerder door Apple overgenomen is. Er zijn ook andere informatiebronnen in te stellen. De gratis versie heeft alleen Foreca.



De prijzen kunnen verschillen, afhankelijk van of je eerdere gebruiker was of niet.

Gratis te proberen, met betaalde abonnementen

Carrot Weather was voorheen een betaalde app, met daar bovenop nog betaalde lidmaatschappen in drie zogenaamde tiers (Tier 1, Tier 2 en Tier 3). Deze verschillende opties zijn nu hernoemd. Als je geabonneerd was op één van de lidmaatschappen, blijven de opties en prijzen hetzelfde als voor versie 5.0. Nieuwe gebruikers betalen een andere prijs. Wel is er nu een gratis uitgeklede versie voor nieuwe gebruikers. Je kan de app daardoor zonder kosten proberen. Heb je de app gekocht voor de release van versie 5.0, dan behoud je alle functies van de destijds betaalde versie.

Heb je problemen met het ontgrendelen van functies waar je recht op hebt na de update naar versie 5.0? In een tweet laat de maker weten dat er een manier is om alsnog deze functies te krijgen.

Psst. If you’re finding yourself locked out of features you should have available, find my ocular sensor, tap and hold it to bring up my command line, then enter “validate app”. A proper fix is on the way! — CARROT (@CARROT_app) January 28, 2021

De app biedt naast de iPhone-versie ook nog een iPad- en Apple Watch-variant. De iPad-versie heeft dezelfde verbeteringen gekregen, maar de app voor de Apple Watch is ongewijzigd. Wel zijn de iOS-widgets van de app in een nieuw jasje gestoken.