Apple's magnetische oorkussens voor de AirPods Max zijn nu ook los te bestellen. Dat is vooral handig als je huidige set versleten is, maar je kan daardoor ook je eigen kleurencombinatie maken.

Voor de aankondiging van de AirPods Max gingen er geruchten dat Apple’s hoofdtelefoon zelf samen te stellen is met verwisselbare hoofdband en oorschelpen. Uiteindelijk bleek dat het design een stuk minder modulair was dan gedacht. Hoewel uit een teardown bleek dat de AirPods Max hoofdband relatief eenvoudig te vervangen is, is dat niet per se de bedoeling. Dat geldt wel voor de losse oorkussens, die magnetisch aan de oorschelp bevestigd zijn. Nu zijn deze oorkussens los verkrijgbaar bij Apple voor €79,-.



AirPods Max oorkussens bestellen

Net als van de AirPods Max zelf, kun je bij de losse oorkussens kiezen voor vijf kleuren: zilver, zwart, groen, hemelsblauw en rood. De oorkussens zijn gemaakt van zacht materiaal en is bij een dergelijke hoofdtelefoon doorgaans het eerste onderdeel waar slijtage optreedt. Gelukkig hoef je dan niet de hele hoofdtelefoon te vervangen, want voor €79,- bestel je een vervangend setje bij Apple.

Een set bestaat uit een linker- en rechter oorkussen. Door de magneten klikken ze vanzelf op de juiste plaats, maar zorg er wel voor dat je het juiste deel wel op de goede oorschelp bevestigt. In totaal zijn er 25 kleurencombinaties te maken (bijvoorbeeld een zilverkleure AirPods Max met blauwe oorkussens), al loopt het aantal nog verder op als je zelfs het linker en rechter kussen allebei in een andere kleur gebruikt. Als je nu bestelt, wordt het setje oorkussens op 1 februari geleverd.

Bekijk de kleuren: