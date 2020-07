Tado geeft bestaande gebruikers gratis toegang tot V3+ app

Tado V3+ gratis voor iedereen

Eind 2018 bracht Tado de nieuwe iPhone-app uit in de App Store. Je kreeg alleen toegang tot V3+ met de nieuwe gebruikersinterface als je een eenmalig bedrag van €20 betaalde via een in-app aankoop. Wie dat niet deed, hield het oude uiterlijk. Tot nu toe, want iedereen kan nu gratis upgraden. De V3+ app is prettiger in gebruik en zal de komende tijd worden uitgebreid met nog meer functies. Mensen die de oude app gebruikten en niet betaalden voor de ‘oude’ functie hoeven dat na de upgrade naar V3+ ook niet te doen. Dit omvat onder andere de Auto Assist-functie die de aansturing volledig automatisch regelt. Hiervoor moet je nog steeds een maandelijks bedrag betalen, maar oudgediende klanten kunnen het gratis blijven gebruiken.



Auto-Assist houdt het volgende in: als je als laatste het huis verlaat zal de verwarming automatisch lager worden ingesteld. Voordat je thuiskomt zal de woning alvast voorverwarmd worden. Ook regelt Auto-Assist de automatisering van de Open Raam Detectie: betaal je niet, dan krijg je alleen een pushbericht bij een openstaand raam en zul je zelf actie moeten ondernemen, terwijl bij betalende gebruikers de verwarming automatisch wordt aangepast. Nieuwe klanten zullen nog steeds voor deze extra’s een bedrag per maand moeten betalen (€2,99), voor mensen van de oude app wordt het gratis.

De nieuwe interface heeft functieblokken, waarmee je beter overzicht krijgt van de verschillende opties. Je kunt de temperatuur ook voor een bepaalde periode aanpassen. Standaard is dit een uur. Je kunt deze tijdsduur aanpassen of kiezen dat het doorloopt tot het volgende blok in je schema.

Gebruikers krijgen in de V3+ app nog meer functies, zoals de Air Comfort-functie, waarmee je inzicht krijgt in de luchtkwaliteit in de kamer. Op de website van Tado lees je meer over de verschillen.

