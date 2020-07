iCulture Vandaag: dit was vrijdag 10 juli 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 10 juli 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag kijken we naar het nieuwe design van macOS Big Sur. Sommige onderdelen daarin, zoals de widgets, zijn misschien ook handig voor Apple’s toekomstige AR-bril, waar vandaag ook nieuws over is. Zo zou Apple begonnen zijn met de productie van lenzen voor prototypes van de bril. Ook was er vandaag veel ophef over crashende apps, veroorzaakt door de Facebook SDK. Dat laat maar weer eens zien hoe afhankelijk je bent geworden van apps die Facebook-technologie hebben ingebouwd. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Centraal Beheer (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Bekijk nu eenvoudig alle beleggingsfondsen en vergelijk de koersgegevens.