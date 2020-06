Stocard krijgt Apple Pay-ondersteuning voor mobiele betalingen

Stocard ken je misschien wel als de populaire app voor klantenkaarten. Al in december 2018 waren er plannen van Stocard om in de loop van 2019 mobiele betalingen aan te bieden. Dat heeft wat langer geduurd dan gedacht, maar vanaf vandaag is Stocard wel begonnen met het aanbieden van een betaaloplossing. Daarbij maken ze ook gebruik van Apple Pay.



Stocard krijgt Apple Pay-ondersteuning

Voor het verwerken van betalingen werkt Stocard samen met Wirecard. Samen bieden ze gebruikers een Mastercard aan. Je ziet dan dus in de Stocard-app niet alleen je klantenkaarten en aanbiedingen van winkels in de buurt, want je kan er dan ook direct mee betalen. Omdat het Mastercard is, wordt de kaart helaas niet overal in Nederland geaccepteerd. Stocard is daarmee een vergelijkbare oplossing als Curve, N26 en Monese.

In Nederland heeft Stocard zo’n 3 miljoen gebruikers. In het Verenigd Koninkrijk is vandaag het startschot gegeven voor betalen via Stocard. De country manager Benelux van Stocard Emile Muijsson zegt dat Nederland ongeveer in het vierde kwartaal van dit jaar aan de beurt is. Op de pagina op de Stocard-website is te lezen dat je de kaart eenvoudig aan Apple Pay kan toevoegen.

Met de betaaloplossing wil Stocard sparen en betalen in één app aanbieden. Op Android kan dat inderdaad, maar omdat banken en financiële instellingen op de iPhone alleen gebruik kunnen maken van Apple Pay, verlopen de mobiele betalingen dus niet direct via de Stocard-app. Wel zie je daar al je transacties terug die je met de Stocard Mastercard gedaan hebt.