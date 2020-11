Benchmarks M1-chip

Onlangs kon je op iCulture al de eerste benchmarks van de MacBook Air met M1 vinden, waaruit bleek dat dit model sneller is dan alle Intel MacBooks. Nu steeds meer gebruikers hun eerste bestellingen in handen hebben, druppelen meer resultaten van diverse tests binnen. We hebben een single-core test van de nieuwe Mac mini, een uitgebreide multi-core test van de nieuwe MacBook Pro en een test voor de snellere SSD in de nieuwste MacBook Air. Al deze benchmarks voor de M1-chip geven een goed beeld van de verbeteringen.



MacBook Pro M1 benchmark

Om te beginnen hebben we een Cinebench benchmark van de nieuwste MacBook Pro M1. Cinebench is een intensievere benchmarktest dan de gebruikelijke Geekbench. In deze test kreeg de nieuwe MacBook Pro M1 een multi-core score van 7508 en een single-core score van 1498. Volgens MacRumors komt dit overeen met een aantal elfde generatie Intel-chips.

cinebench

7508 multi core and 1498 single core#MacbookPro pic.twitter.com/dWaHaQOOqn — Ali King Fans Intl (@mnloona48_) November 16, 2020

De nieuwe MacBook Pro scoort en de multi-core score iets minder dan de 2019 16-inch MacBook Pro met 2.3GHz i9-chip, want die behaalde een multi-core score van 8818. In vergelijking met het standaard model van de 16-inch MacBook Pro (met 2.6GHz met i7-chip) scoort het nieuwe model een stuk beter. Deze standaard 16-inch MacBook Pro komt niet verder dan 6912 multi-core en 1113 single-core.

Mac mini M1 benchmark

De afgelopen tijd hebben we vooral benchmarks van MacBooks voorbij zien komen, maar hoe zit het dan met desktops? Er zijn ook nieuwe Geekbench scores van de nieuwe Mac mini met M1-chip verschenen. In de single-core test scoort dit model beter dan alle Intel-Macs. De Mac mini 2020 haalt een score van 1741, wat bijvoorbeeld hoger is dan de 1249 van de recente 27-inch iMac 2020. De nieuwe MacBook Pro en MacBook Air staan op de tweede en derde plek.

Belangrijk daarbij om in het achterhoofd te houden, is dat de Geekbench-app draait in de Rosetta 2 emulator. Rosetta 2 is Apple’s tool die ervoor zorgt dat x86-code gedraaid kan worden op Apple’s nieuwe M1-Macs. Dit zorgt er mogelijk voor dat de score nog iets lager uitvalt, maar desondanks liggen de single-core scores hoger dan bij de Intel-Macs waarbij de Geekbench native draait.

Bij de multi-core score (dus zwaardere taken) ligt het iets anders, want daar scoren de Mac Pro, iMac Pro en iMac-modellen uit 2019 een stuk hoger. Dit laat dus ook vooral zien dat de huidige M1-Macs vooral bedoeld zijn voor alledaags gebruik. Dat is dan ook de reden dat Apple voorlopig alleen deze modellen voorzien heeft van de nieuwe chip. De verwachting is dat toekomstige high-end modellen (zoals de 16-inch MacBook Pro) deze prestaties overtreffen.

MacBook Air SSD is twee keer zo snel

Tot slot nog een aantal interessante cijfers over de SSD van de nieuwe MacBook Air. Uit een test blijkt dat de SSD ongeveer twee keer zo snel is dan bij de vorige generatie. De SSD van de nieuwe MacBook Air heeft een schrijfsnelheid van 2190,1 MB/s, terwijl de leessnelheid 2676,4 MB/s is. Het voorgaande model had een snelheid van 1007 MB/s voor schrijven en 1319 MB/s voor lezen.