Spotify werkt vanaf 1 juli niet meer met dj-apps

De plannen kwamen aan het licht via ontwikkelaar Algoriddim, van de populaire dj-app Djay. Dat is een tegenvaller voor gebruikers, maar gelukkig werkt de app nog wel met SoundCloud en Tidal. Algoriddim heeft ondertussen tips gegeven voor tools waarmee je je Spotify-afspeellijsten en -tracks kunt overzetten naar de andere diensten. Algoriddim is een voorloper wat streaming betreft: ze hebben al sinds 2014 een officiële samenwerking met Spotify. Later voegden Serato DJ en hardware-makers Pioneer en Denon ook streaming muziekdiensten toe.



De meeste hardware en software voor dj’s werkt overigens met SoundCloud en Tidal. Spotify was altijd al een minder ondersteunde optie. Pacemaker heeft het nog wel, maar Virtual DJ stopte er in 2017 alweer mee. Dit had te maken met nieuwe voorwaarden, waardoor het niet mogelijk was om twee tracks tegelijk te streamen om te cachen. Die voorwaarde geldt nog steeds:

You may not, and you may not permit any device or system used in connection with the Spotify Service to, segue, mix, re-mix, or overlap any Spotify Content with any other audio content (including other Spotify Content).