Sinds 2017 heeft Apple in Safari de Intelligent Tracking Prevention (ITP) ingebouwd. Deze beveiligingsfunctie maakt het websites moeilijker om jou op het web te kunnen volgen. Een jaar geleden wist Apple de ITP al te verbeteren in Safari 12.1 door bepaalde cookies maximaal zeven dagen te bewaren, maar nu is Apple weer een stap verder gegaan. In een blogpost laat het WebKit-team weten welke verbeteringen er allemaal doorgevoerd zijn.



De vernieuwde Intelligent Tracking Prevention is beschikbaar op de Mac als onderdeel van macOS Catalina 10.15.4, maar ook in aanvullende updates voor macOS Mojave en macOS High Sierra. Wat betreft iPhone en iPad zit de update ingebakken in iOS 13.4 en iPadOS 13.4. Wat de verbeteringen in feite doen zijn cookies van derden standaard blokkeren, waarmee voorkomen wordt dat je op het net gevolgd kunt worden.

This update takes several important steps to fight cross-site tracking and make it more safe to browse the web. First of all, it paves the way. We will report on our experiences of full third-party cookie blocking to the privacy groups in W3C to help other browsers take the leap.

— John Wilander (@johnwilander) March 24, 2020