Flitsmeister is een populaire gratis app die je waarschuwt voor flitsers, files, ongelukken en meer. Al jarenlang is er ook een pro-versie, waarmee je de advertenties kan uitschakelen en je een eigen foto kan uploaden in het dashboard. Met de nieuwe versie 10 van Flitsmeister zijn er veel meer nieuwe functies voor betalende gebruikers bijgekomen. Flitsmeister PRO heeft nu ook een nieuwe Focus Mode, waarmee je zonder afleiding kan rijden en helpt Flitsmeister je met het aanvechten van een boete.



Flitsmeister PRO in versie 10: dit is er nieuw

De nieuwe Focus Mode in Flitsmeister biedt een aangepaste weergave tijdens het rijden. In plaats van het Voor jou- of Verkeer-scherm of het tonen van de kaart, laat de Focus Mode alleen de belangrijkste dingen zien met grote icoontjes en extra grote knoppen. Je ziet groot in beeld je huidige snelheid, maar ook de maximale snelheid. Is er een route actief, dan zie je ook de navigatie-instructies bovenin beeld. Zodra er een flitser in de buurt is, verschijnt dit ook op het scherm.

Door tijdens de Focus Mode op het scherm te tikken, kun je de navigatie naar het ingestelde huis- of werkadres starten. Tot slot kun je tijdens de Focus Mode ook de meldfunctie gebruiken. De Focus Mode kun je activeren door op je eigen of maximale snelheid in de app te tikken, maar in de instellingen kun je ook aangeven dat dit automatisch gaat.

Een andere nieuwe functie van de vernieuwde Flitsmeister PRO is hulp bij het aanvechten van boetes. In samenwerking met Appjection vind je in het menu een optie om een foto van je boete te maken, waarna de belangrijkste gegevens automatisch ingevuld worden. Vervolgens geef je antwoord op een paar korte vragen en de rest wordt door Flitsmeister afgehandeld.

Een derde functie is dat je via de flitshistorie kan zien waar er onlangs gecontroleerd is. Dit komt ook van pas als je twijfelt of je langs een flitser gereden bent. Je ziet waar ze gecontroleerd hebben en ook wanneer. De flitshistorie is beschikbaar voor alle landen waarin Flitsmeister actief is.

Tot slot kun je de app als progebruiker verder personaliseren. Er zijn 24 appicoontjes om uit te kiezen en 21 verschillende voertuigen die tijdens het navigeren op de kaart getoond wordt. Dit zijn dus puur cosmetische wijzigingen die verder geen invloed hebben op de werking van de app. Net als voorheen is Flitsmeister PRO ook in de nieuwe versie advertentievrij.

Nieuwe prijs voor Flitsmeister PRO

Voorheen kostte Flitsmeister PRO €8,99 per jaar. Flitsmeister vindt de nieuwe functies ook een hoger prijskaartje waard en daarom kost Flitsmeister PRO vanaf nu €1,49 per maand, met een gratis proefperiode van 7 dagen. Voor een heel jaar ben je met het nieuwe abonnement €17,88 kwijt; een verdubbeling van het oude abonnement. Bestaande progebruikers worden zodra hun lidmaatschap afloopt automatisch overgezet naar het nieuwe Flitsmeister PRO tegen het nieuwe tarief.