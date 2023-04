Na de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië kunnen nu ook Nederlandse videomakers actief worden op Spotify. Bij de tien eerste shows die nu worden aangekondigd vind je onder andere De Meyade Curfs Show van BNR. Hierin gaat een jonge ondernemer op zoek naar rolmodellen die de Generatie Z inspireren. En de Universiteit van Nederland maakt korte documentaires om de verhalen meer kracht mee te geven. In de meeste gevallen gaat het echter om tafelgesprekken in de studio, waardoor een podcast opeens wat levendiger wordt: je ziet de hosts en hun gasten in de studio zitten en voelt je er meer bij betrokken.



Volgens de makers van ‘Held in eigen verhaal’ is het prettig om een gezicht bij een verhaal te hebben, omdat het daardoor persoonlijker wordt. Bij Gitaarmannen blijkt het al goed te werken: meer dan de helft van de luisteraars op Spotify kijken naar de videovariant. In deze podcast komen gitaristen langs in een muziekstudio, waar ze niet alleen geïnterviewd worden maar ook een stukje live-muziek spelen.

De formule van ‘nieuwsstudio met meedraaiende camera’ wordt ook gehanteerd bij de meeste andere shows die nu zijn aangekondigd. Het gaat om deze titels:

Universiteit van Nederland

Life Dreamers

Brokko met Korthom & Lotte

Held in eigen verhaal

De Online Sisterhood

Daniel’s Twitch Talkshow

De Bennies

Gitaarmannen, de podcast

GPFans

De Meyade Curfs Show (BNR)

Bij De Universiteit van Nederland kijkt ongeveer een derde van de luisteraars naar de videobeelden. “We hadden laatst een aflevering over hypnose waarin we mensen in een theaterzaal probeerden te hypnotiseren, om daar vervolgens allerlei testen mee te doen. Dan merk je dat luisteraars dat toch ook wel even willen zien”, vertelt Merijn Doggen, tegenwoordig hoofdredacteur van De Universiteit van Nederland. Videobeelden maken de podcasts inderdaad persoonlijker, maar er zit wel één nadeel aan: je kunt niet kijken als je op de fiets of in de auto zit of staat te afwassen.

Spotify voegt steeds meer functies toe, maar tegelijk zijn er ook functies die maar niet worden uitgerold, zoals muziek in hoge kwaliteit, ruimtelijke audio en ondersteuning voor de HomePod. Wel proberen ze de grootste speler te worden op het gebied van podcasts, onder andere door de overname van Anchor en het promoten van podcasts in de app zelf.