CarPlay gaat geld kosten

Eerder deze week schreven we over de Flitsmeister DASH, een nieuw apparaatje voor je dashboard. Het daaraan gekoppelde abonnement viel bij de iCulture-lezers niet in goede aarde. En we betwijfelen of dat wel zo zal zijn bij de aangekondigde abonnementswijzigingen. Flitsmeister heeft een nieuwe abonnementenstructuur aangekondigd, waardoor sommige functies die voorheen gratis waren voortaan een abonnement vereisen. Zo worden Apple CarPlay en Android Auto vanaf 6 mei onderdeel van het betaalde PRO-abonnement. Voor het bekijken van de gemiddelde snelheid bij trajectcontroles heb je ook een PRO-abonnement nodig. Voorheen waren deze functies gratis.

Flitsmeister viert 15-jarig bestaan met… prijsverhoging

In een blogposting legt Flitsmeister uit dat de prijsverhoging en het achter een betaalmuur zetten van voormalige gratis functies nodig zijn om “jou nog beter van dienst te kunnen zijn”. De extra inkomsten zullen worden geïnvesteerd in de app, de hardware en andere functies. Flitsmeister bestaat 15 jaar en heeft meer dan 3 miljoen actieve gebruikers. Het bedrijf zegt dat ze ook de komende 15 jaar nog willen blijven bestaan. Daarom zal de focus voortaan op abonnementen komen te liggen.

Er zijn vanaf 6 mei drie abonnementen:

START : gratis

: gratis PRO : €2,99 per maand (was €1,99 per maand)

: €2,99 per maand (was €1,99 per maand) PRO PLUS: 6,99 per maand (nieuw toegevoegd)

Deze Flitsmeister-functies blijven gratis

In het gratis Flitsmeister START-abonnement zitten vanaf 6 mei alleen nog deze functies:

Alle flitsers, flitspalen en trajectcontroles

Ambulances, ongevallen, files en meer

Slimme verkeerslichten

Navigatie

Rijstatistieken

Betaald parkeren

Prestaties

Voertuigprofielen

Matrixborden

Er zijn ook functies die voorheen in het Pro-abonnement zaten en die vanaf nu het duurdere Pro Plus-abonnement vereisen, zoals de mogelijkheid om boetes aan te vechten, ritregistratie en flitshistorie.

Dit zit er in Flitsmeister PRO en PRO PLUS

Bij Flitsmeister PRO (€2,99 per maand) krijg deze extra functies:

Geen advertenties

Gemiddelde snelheid in trajectcontroles

Apple CarPlay / Android Auto

Automatisch opstarten

Actuele snelheid

En bij Flitsmeister PRO PLUS (€6,99 per maand) komt dit erbij:

Ritregistratie

Flitshistorie

Boetes aanvechten

Neem je de Flitsmeister DASH, een nieuw flitsapparaatje van €149,- voor op je dashboard, dan zit Flitsmeister PRO erbij in. Maar je zult dan nog wel voor de PRO PLUS-functies zoals rittenregistratie moeten betalen.