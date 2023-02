Meer dan 500 oude Apple-computers

Het komt wel vaker voor dat er een oude Macintosh in de verkoop gaat op een veiling, maar in dit geval gaat het toch om iets heel bijzonders. Er zullen meer dan 500 Mac-computers en andere Apple-producten worden verkocht, die een periode van meer dan 45 jaar omvatten, van 1977 tot 2008. De collectie is bijeen gebracht door de Zwitser Hanspeter Luzi en zal in Californië onder de hamer gaan.



Een van de hoogtepunten in de collectie is een Apple II Plus-computer. Dit is het tweede model in de Apple II-serie en werd gemaakt tussen 1979 en 1982. Het was bedoeld om de computer toegankelijk te maken voor een breder publiek. De Apple I-serie was meer gericht op hobbyisten, die zelf voor een behuizing moesten zorgen. Het systeem bestaat uit een monitor, twee disk drives, een printer en een set gamecontrollers. Daarnaast krijg je meerdere kabels en andere kleine onderdelen bij. De waarde is heel acceptabel: tussen de $300 en $500.

Ook heel betaalbaar is de originele Macintosh-computer, die later op de markt kwam als Macintosh 128K. Deze werd in januari 1984 onthuld door Steve Jobs en zal nu waarschijnlijk tussen de $200 en $300 opleveren.

Heb je nog wat geld over, dan kun je de Macintosh Portable aanschaffen. Deze werd in 1989 aangekondigd en was een van de eerste consumentenlaptops met een actief matrix LCD-scherm. Apple stopte er in 1991 alweer mee omdat de batterijen te zwaar waren. Een goede investering was het niet, want het apparaat kostte destijd $6.500. Op de veiling zal hij naar verwachting tussen $300 en $500 opbrengen. Ook in de verkoop voor een redelijk bedrag: een PowerBook 100 uit 1991.

Nee, dan de Lisa I uit 1983. Hiervan zijn maar 10.000 stuks verkocht omdat het een commerciële flop was. Er zijn maar weinig exemplaren overgebleven. Dit model zal tussen de $10.000 en $20.000 opleveren, omdat het een gewild apparaat is onder Apple-verzamelaars. Nee, dan de originele iPhone uit 2007, die onlangs op een veiling werd verkocht: die is heel wat makkelijker op te bergen en leverde maar liefst $63.000 op.

De veiling van de Hanspeter Luzi-collectie zal plaatsvinden op 30 maart 2023 in Beverly Hills. Je kunt ook online meedoen. Meer informatie vind je hier. Elders op internet is een andere veiling gaande, waar veel hogere bedragen aan te pas komen. Er is bijvoorbeeld een Apple I-computer te krijgen met originele handtekening van Steve Wozniak. Die staat nu al op $139.000 en zal naar verwachting een half miljoen opleveren.