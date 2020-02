De Spotify-app ziet er inmiddels al een paar jaar hetzelfde uit, maar vanaf vandaag wordt er een vernieuwde look uitgerold. De update is geen hele grote verandering, maar een aantal knoppen zien er wel anders uit of zitten op een nieuwe plek. Zo is er een vernieuwde Shuffle-knop die duidelijker te herkennen is en vind je de actieknoppen overzichtelijker bij elkaar.



Vernieuwd Spotify design met afspeelknoppen

Als je nu naar een artiestenpagina gaat, vind je bovenaan een grote knop met daarin de tekst Shuffle. Deze knop neemt nogal veel ruimte in, waardoor deze nu plaatsmaakt voor een nieuwe afspeelknop. Het is een groene ronde knop met een shuffle-icoontje, zoals je hieronder ziet. Daarnaast gaat Spotify voor afzonderlijke nummers albumcovers tonen in lijstjes, met uitzondering van de albumweergave. Bovendien worden de nummers die je reeds geliked hebt duidelijk gekenmerkt met het harticoontje naast de naam van het nummer.

Tot slot laat Spotify weten dat de actieknoppen, bijvoorbeeld om te liken en te downloaden, op een centrale plek bij elkaar komen te staan. Nu vind je deze nog her en der op verschillende plekken los van elkaar, maar Spotify belooft dat ze gegroepeerd worden in een enkele rij. Hieronder zie je hoe de nieuwe knoppen bij elkaar komen te staan.

Spotify laat weten dat de updates in het design vanaf vandaag uitgerold worden, maar het kan dus even duren voordat de wijzigingen bij jou ook zichtbaar zijn. In het persbericht van Spotify lees je meer over de veranderingen in het design.