8 leuke weetjes over de Apple Store

De Apple Stores zijn Apple's grootste product. Er zijn allerlei ingenieuze oplossingen in de winkel te vinden, zodat het er allemaal strak uitziet. Er zijn dan ook leuke feitjes te ontdekken als je er wat dieper in duikt.

Er zijn van die Apple Store-weetjes, waar iedereen wel eens van heeft gehoord. Zoals het feit dat de plastic tasjes onder de tafels zijn verstopt. Ook de kassalades zijn onzichtbaar weggewerkt in de tafel en zijn draadloos te openen. Nog een ander feitje dat wel op brede schaal bekend is: de MacBook-schermen worden altijd onder een bepaalde hoek gezet, zodat je ze moet kantelen om te kunnen bekijken. Even aanraken moet ervoor zorgen dat je meteen aanvoelt hoe kwalitatief hoogwaardig het materiaal is en hoe stevig de scharnier is. Maar er zijn nog meer interessante feitjes, waar je misschien nog nooit van had gehoord. Een discussie op Reddit probeert al dit soort wetenswaardigheden boven tafel te krijgen. Wij hebben de leukste voor je uitgezocht.



Bij al deze weetjes is het natuurlijk wel goed om je te realiseren dat het per Apple Store verschillend kan zijn. Sommige Stores hebben nog het oude interieur en er circuleren natuurlijk allerlei sterke verhalen, die mensen van horen-zeggen hebben.

Soms kom je echter interessante info tegen over Apple’s werkwijze. Zo troffen we onderstaande lijst met taken die moeten worden uitgevoerd bij het openen en sluiten van de winkel aan bij Apple Haarlem.

#1 Kabels weggewerkt in tafelpoten

Over tafels gesproken: die zijn op maat gemaakt en kosten meer dan $10.000 per stuk. De kabels zijn bij de nieuwere winkels in de tafelpoten verwerkt, zodat je geen storende kabeltrossen meer onder de tafels ziet hangen. Ook heeft Apple kleine oplaadpuntjes op de tafels gemaakt, voor de stroomvoorziening. Je kunt dit onder andere zien bij de vernieuwde Apple Store in Amsterdam.

Heeft jouw favoriete Apple Store nog een grote zwarte spiraalkabel aan de onderkant? Dan is het nog het oude interieur.

#2 Alles is op de millimeter nauwkeurig

De indeling van de tafels wordt tot op de millimeter nauwkeurig bepaald. De winkels krijgen ontwerpplannen met de exacte maten hoe ver de producten uit elkaar moeten liggen. Ook de indeling van de tafels wordt per Store vastgesteld. De houten planken van de tafel worden bovendien gebruikt om alles goed uit te lijnen. Als er een nieuw product wordt uitgebracht, dan blijven de teams ‘s avonds of ‘s nachts op, om alles voor te bereiden.

Niet alleen Apple’s producten worden driftig gekopieerd, ook de Apple Stores worden door Chinese bedrijven nagemaakt. Huawei opende onlangs in Barcelona de grootste flagship store ter wereld, vlak naast de Apple Store. Alles lijkt op Apple: de houten kratjes waarop je moet zitten, de ronde ballen voor hoofdtelefoons en de ‘verborgen’ opslagruimte voor hoesjes. Het is één feest van herkenning, alleen ziet het er bij Huawei wel net iets minder afgewerkt uit.

#3 Alles is aangepast voor mensen met een handicap

In Apple Stores met een Genius Bar is er een speciale uitschuifbare plank, die kan worden gebruikt als tafel. Dit is bedoeld voor klanten in een rolstoel, die niet op een kruk kunnen zitten en waarvoor de normale Genius Bar te hoog is.

De hoogte van de overige tafels is zodanig, dat ook mensen in een rolstoel de apparaten kunnen gebruiken. Ook de Avenues en de breedte van de gangpaden is afgestemd op mensen met een handicap. Voor doven en slechthorenden zijn er ook speciale voorzieningen, zo dat zij de Today at Apple-sessies kunnen volgen. In vernieuwde Stores met een Video Wall is een ringleidingsysteem aanwezig om automatisch verbinding te maken met bepaalde soorten gehoorapparaten.



Ringleidingsysteem bij Apple Amsterdam, foto via Storeteller.de

#4 Dure Apple Watch-accessoires zijn verstopt

De Apple Watch-tafel waarin de horloges achter glas liggen, zou bovendien overengineered zijn, met allerlei gemotoriseerde mechanismen, uit de tijd dat de Apple Watch nog als een luxeproduct werd gepositioneerd.



Foto via Reddit

De wat duurdere Apple Watch-accessoires zijn verborgen in lades, aan de zijkant van de tafel. Ze zijn dan uit het zicht en niet zo gemakkelijk te stelen. De lade wordt geopend door het POS-systeem er tegenaan te houden. In de la vind je magnetische vakjes en opladers, zoals op de foto hierboven te zien is.

#5 Alles is peperduur

Een zwarte zitbal voor kinderen kost $350, een zwarte kruk voor de Genius Bar is $700. En de acryl verkoopbordjes kosten ook meerdere honderden dollars per stuk. Dat de tafels meer dan $10.000 per stuk kosten hebben we al even genoemd, maar dat is nog niet het duurste. De deuren naar de ruimtes waar alleen medewerkers mogen komen, kosten in sommige winkels rond de $100.000. De winkeldeuren zelf zijn ook behoorlijk duur en moeten speciaal gemaakt worden als er eentje kapot gaat.



De glaspanelen van Apple Brussel moeten speciaal worden gemaakt. Foto: Apple.

De glazen deuren en muren zijn bestand tegen orkanen. Een ander probleem is dat er continu mensen tegenaan lopen, vooral kinderen. Vandaar dat Apple er op veel plekken stickers op heeft geplakt.

#6 Nephorloges

De gouden Apple Watch Edition-modellen die in 2015 op de markt kwamen, waren ook in veel Apple Stores te zien. Ze lagen achter glas, maar ze waren niet zo duur als ze eruit zagen. Het ging namelijk om nep-demomodellen, met een goudlaagje.

#7 Verborgen stopcontacten

Dit is er eentje waar je misschien wel van hebt gehoord. De nieuwere tafels, zoals die in Amsterdam en Brussel, hebben verborgen stopcontacten. Je veegt met je hand over de tafel en de tafel opent zich. Op dezelfde manier kun je het weer sluiten.

In onderstaand filmpje kun je zien hoe het werkt.

New Apple store has motion sensitive power outlets that open when you wave your hand. http://t.co/dZNyz4K9hU pic.twitter.com/vISFnJq8u7 — Jay Yarow (@jyarow) September 23, 2015

#8 Verborgen opslag voor iPhone-hoesjes

Ook dit is iets wat je in geen enkele andere winkel ziet (behalve dan bij de nagemaakte Apple Store van Huawei). Een muur met allemaal hoesjes. Als je aan het hoesje trekt opent je een opberglade, waar de voorraad in verborgen is. Zo is er geen rondslingerende voorraad te zien, maar kun je toch snel het juiste hoesje vinden. Elke iPhone-houder heeft bovendien z’n eigen lampje.

Is het allemaal waar?

Natuurlijk zijn al deze uitspraken moeilijk te verifiëren, omdat Apple er weinig informatie over geeft en omdat we helemaal niet zeker weten of de tipgevers wel allemaal bij de Apple Store hebben gewerkt. Zo zijn er verhalen dat Apple een complete steengroeve heeft gekocht, zodat in elke Apple Store dezelfde vloertegels te vinden zijn. Elke vloertegen zou zijn gemarkeerd, zodat Apple bij breuk precies weet uit welk gedeelte van de steengroeve de tegel afkomstig is.

Ook het hout van de tafels zou afkomstig zijn uit een speciaal bos, dat eigendom is van Apple. Al het hout voor de tafels wordt uit dezelfde regio gehaald, op dezelfde tijd van het jaar, zodat de kleur en textuur identiek is.

Of het nu waar is of niet, feit blijft dat de Apple Stores uitblinken in perfectionisme. Zeker de nieuwere winkels hebben vaak verrassende designelementen, zoals trappen. De tijd van de glazen wenteltrap is wel voorbij, je vindt in Apple Stores nu steeds vaker bijzondere trappen van steen en aankleding met bomen, bamboe en andere lokale elementen.

Wil je meer weten over Apple Stores, kijk dan eens op Instagram bij Storeteller en DiscoverAppleStores.

Weet jij nog leuke feitjes over de Apple Store? Dan horen we die natuurlijk graag in de reacties!