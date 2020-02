Mac Pro-wieltjes ook achteraf nog los verkrijgbaar

Apple’s nieuwe Mac Pro heeft een instapprijs van €6.499. Je kunt dit nog verder uitbreiden met allerlei accessoires, zoals verrijdbare wieltjes in plaats van voetjes. Dat kost je €480 extra. Je kunt ze alleen aanschaffen bij aankoop van de Mac en krijgt dan niet de standaard voetjes meegeleverd. In een technisch overzicht heeft Apple echter aangegeven dat je ze op termijn ook achteraf nog los kunt kopen, zodat je naar behoefte kunt wisselen tussen wieltjes en voetjes. Verhuis je naar een kantoor met een schuine vloer, dan kun je de wieltjes maar het beste achterwege laten. Er blijkt namelijk geen rem op te zitten.



Apple beschrijft in het technische Mac Pro-overzicht dat de voeten en wieltjes los verkrijgbaar zullen zijn en door de consument te vervangen zijn. Je kunt dus wisselen tussen voeten en wieltjes. Momenteel is dat nog niet zo. De voetjes zijn namelijk met de behuizing verankerd en zijn niet zomaar los te halen. Wil je op een later moment toch overstappen op wieltjes, dan moet je je Mac Pro onder de arm nemen en ermee naar een Apple Store gaan.

Mogelijk werkt Apple’s losse set wieltjes op een andere manier en kun je ze vastmaken aan de bestaande voetjes. De computerkast wordt dan wel een stuk hoger, waardoor ‘ie mogelijk niet meer onder je bureau past.

Wanneer de losse set wieltjes in de winkel liggen is nog niet bekendgemaakt. Apple zegt alleen dat sommige opties vertraagd zijn op basis van beschikbaarheid. Je zult dus zelf de Apple Store in de gaten moeten houden als je ze los wilt aanschaffen.

Dure accessoires

Toen de Mac Pro vorig jaar werd aangekondigd werden er veel schampere opmerkingen gemaakt om de dure accessoires. Zo krijg je geen monitorvoet bij het €5.499 kostende Pro Display XDR en moet je voor simpele accessoires die je normaal gratis krijgt extra betalen.

#protip don't get the wheels if you keep this thing on your desk. There's no locks. pic.twitter.com/NfkqQiNKYC — Marques Brownlee (@MKBHD) February 26, 2020

Mac Pro rolt eenvoudig weg

Maar misschien zet je de Mac Pro liever bovenop je bureau, zodat hij goed in het zicht staat. In dat geval kun je de wieltjes beter achterwege laten, want de Mac kan zomaar van het bureau af rollen. Dat blijkt uit een video van blogger MKBHD. Er zit geen rem op en in de video is te zien dat het apparaat redelijk makkelijk wegrolt als de vloer niet volkomen vlak is. Gelukkig is ook daar alweer een oplossing voor gevonden: de Apple Wedge Pro, een soort deurstopper die je voor $999 per wieltje kunt aanschaffen. Dit is uiteraard een grap.

Meer over de technische aspecten van de Mac Pro vind je in Apple’s nieuwe overzichten met alle details.