Apple heeft Shazam bijgewerkt met een handige nieuwe functie: automatisch synchroniseren van álle herkende nummers met Apple Music en Spotify. Met de al langer bestaande functie wordt een nummer dat je via de Shazam-app identificeert, automatisch toegevoegd aan je eigen Shazam-afspeellijst in Apple Music of Spotify. Maar met de nieuwste update gaat Shazam nog een stapje verder.

Shazam verbetert koppeling Apple Music en Spotify

Voorheen werden de nummers die gebruikers via de Shazam-app handmatig hadden ontdekt automatisch toegevoegd aan de Mijn Shazam-nummers-afspeellijst, maar als deze nummers via de Shazam-optie in het Bedieningspaneel, de Opdrachten-app of met Shazam in Siri werden herkend, verschenen ze niet in de Shazam-afspeellijst op Apple Music of Spotify. Met de nieuwste update is dit nu wel het geval. Alle nummers die je met Shazam herkend hebt, ongeacht de manier, worden nu toegevoegd aan de bijbehorende afspeellijst in je favoriete streamingdienst. Dit maakt het makkelijker om je ontdekte muziek op te slaan en terug te luisteren zonder extra stappen.

De automatische synchronisatie is standaard ingeschakeld voor de streamingdiensten die je gekoppeld hebt aan Shazam. Mocht je je eerdere Shazam-herkenningen die je gedaan hebt via Siri, de Opdrachten-app of het Bedieningspaneel willen synchroniseren, dan kun je in de Shazam-app bij de instellingen de optie “Je songs synchroniseren” uit- en weer inschakelen. Hierdoor worden alle eerder herkende nummers alsnog toegevoegd aan je playlist. Pas wel op dat dit mogelijk een Shazam-geschiedenis van jaren bevat, dus dat je afspeellijst ineens veel langer wordt.

Exclusieve voordelen voor Apple Music-gebruikers

Hoewel de update ook Spotify-gebruikers ondersteunt, blijft de diepere integratie met Apple Music een belangrijk voordeel. Shazam, dat sinds 2018 eigendom is van Apple, biedt bijvoorbeeld exclusieve afspeellijsten op Apple Music op basis van trending Shazam-nummers en een naadloze overgang van Shazam-herkenningen naar volledige nummers in Apple Music.

Met deze update wordt het ontdekken en bewaren van muziek nog eenvoudiger voor Apple Music- en Spotify-gebruikers. Ga jij de automatische synchronisatie gebruiken?