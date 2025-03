Pathé is de grootste bioscoopketen van Nederland en heeft al sinds jaar en dag een eigen app. Sterker nog: al in 2008 werd de eerste versie van de Pathé-app uitgebracht, in het eerste jaar dat de iPhone officieel in Nederland verkrijgbaar was. In al die jaren is de app regelmatig vernieuwd met grote updates en met versie 10 is nu het nieuwste design verschenen.

Nieuwe Pathé-app: dit is er veranderd

De eerste grote verandering is te zien in het design en indeling van de app. De knoppenbalk onderaan is opgefrist met een nieuwe indeling en op de frontpage van de app zie je meteen de meest actuele films. Er wordt bovenaan een film uitgelicht (in dit geval Snow White) en met de tussenkopjes kun je nog verder filteren. Op de filmpagina kun je meteen zien hoe laat en op welke dagen de film draait en kun je kaartjes kopen. Het selecteren van je stoel heeft ook een nieuw likje verf gekregen.

Het meest opmerkelijke aan het ontwerp is dat er geen consistentie is in het ontwerp. Op de voorpagina heeft de app een donkere achtergrond, terwijl bij de Bioscopen-knop voor het kiezen van films en tickets de achtergrond helemaal wit is. De zoekfunctie heeft weer een donkere achtergrond, terwijl het accountscherm voor de helft donker is en de andere helft weer een witte achtergrond heeft. De app past zich dus ook niet aan aan de donkere modus van je iPhone. De app maakt ook veel gebruik van webviews, bijvoorbeeld voor het selecteren van je favoriete bioscoop of het beheren van je vrienden.

De functie voor het bekijken van je ticketgeschiedenis is momenteel helaas nog niet functioneel. Ook de zoekfunctie lijkt nog niet helemaal goed te werken: zoeken op bijvoorbeeld “Snow White” levert alleen maar irrelevante zoekresultaten op.

Betalen met Apple Pay geen optie meer

Pathé heeft stilletjes ook aan de betaalmethodes gesleuteld. Je kan nu alleen nog maar betalen met creditcard, iDEAL, de Pathé Giftcard en de Nationale Bioscoopbon. Dat betekent dat afrekenen met Apple Pay bij Pathé geen optie meer is, ook niet via de website. Pathé was in 2019 een van de launchpartners toen Apple Pay in Nederland van start ging, dus het is opmerkelijk dat dit nu verwijderd is. Afrekenen met Apple Pay is doorgaans veel eenvoudiger, omdat het rechtstreeks in de app gaat en je niet, zoals bij iDEAL, hoeft te wisselen tussen de Pathé app en de app van je bank.

Wallet-support nog steeds kapot

De Pathé-app heeft al jarenlang ondersteuning voor Apple’s Wallet-app, zodat je je gekochte kaartjes eenvoudig kan toevoegen aan Apple’s eigen app voor passen, kaartjes en tickets. Het grote voordeel is dat je kaartjes dan automatisch op basis van tijd verschijnen op het toegangsscherm van je iPhone en in de slimme stapel met widgets op de Apple Watch, zodat je hem meteen binnen handbereik hebt zodra je hem nodig hebt. Dat scheelt een hoop gedoe bij het scannen van kaartjes.

De Wallet-knop is er wel, maar is helaas nog steeds defect

Maar de Wallet-ondersteuning is helaas al een tijdje kapot. Er verschijnt wel een knop om kaartjes toe te voegen aan Wallet, maar zodra je daarop tikt krijg je meteen een foutmelding te zien. Pathé heeft helaas niet van de gelegenheid gebruikgemaakt om dit met de nieuwe app te fixen. Want ondanks dat de mogelijkheid om kaartjes toe te voegen aan Wallet nog steeds aanwezig is, krijg je nog steeds dezelfde foutmelding te zien.

Apple Watch-app verdwenen

Gelukkig was daar altijd nog de Apple Watch-app van Pathé, waarmee je je kaartjes snel digitaal paraat hebt. Maar helaas: de Apple Watch-app is met ingang van de nieuwe Pathé app verwijderd. Met de app had je niet alleen toegang tot je gekochte tickets, maar ook al je vouchers (inclusief die van het Club Pathé-spaarprogramma), kun je gemakkelijk zien op welk stoelnummer je zit en was er zelfs een functie waarmee je live tijdens de film kon zien hoe lang hij nog duurt. De Apple Watch-app was vooral handig als je je handen al vol had aan een bak popcorn of een zak chips en een flesje drinken. Een ander voordeel was dat je je iPhone voor een avondje bioscoopbezoek gewoon thuis kon laten, aangezien je zowel je tickets als je vouchers en je pinpas gewoon op je Apple Watch bij je had. Maar nu de Apple Watch-app bij het updaten van de Pathé-app automatisch verwijderd is én de Wallet-ondersteuning ook nog steeds kapot is, werkt dit helaas niet meer.

Gelukkig kun je altijd nog een pdf van je tickets aanmaken en deze zelf printen.

Voor wie liever de oude versie wil blijven, is er slecht nieuws: om de Pathé-app überhaupt nog te kunnen gebruiken, is updaten verplicht.