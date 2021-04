Weekend-kijktips: The Serpent, Madame Claude en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Deze week geen nieuwe films en series bij Apple TV+, maar wel bij de andere diensten.

Nieuw op Disney+

Te zien bij: Disney+

Disney voegde nieuwe afleveringen toe van: Big Sky, Filthy Rich, Helstrom, Love Victor, Solar Opposites, The Falcon and the Winter Soldier, The Mighty Ducks en The Walkin Dead.

High Fidelity (S01)

Te zien bij: Disney+

Zoë Kravitz, dochter van muzikant Lenny Kravitz, speelt de hoofdrol in deze serie over een eigenaresse van een platenzaak. De serie werd na één seizoen alweer stopgezet, dus geniet ervan zolang dit ene seizoen duurt. Robyn Brooks heeft een platenzaak genaamd Championship Vinyl. Ze vertelt haar geschiedenis van mislukte relaties. Eén van haar exen is Simon, die nu in de zaak werkt en beste vriend is met haar rechterhand Cherise. Dat levert nogal wat verwikkelingen op.

The Serpent (S01)

Te zien bij: Netflix

De voormalige Nederlandse diplomaat Herman Knippenberg speelde midden jaren 70 een cruciale rol in de ontmaskering van seriemoordenaar Charles Sobhraj, die onder meer twee Nederlandse rugzaktoeristen levend verbrandde. In de serie The Serpent wordt onthuld hoe deze jonge medewerker van de Nederlandse ambassade in Bangkok destijds de zaak aan het rollen bracht. Gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Just Say Yes

Te zien bij: Netflix

Romantische filmkomedie met Yolanthe Cabau. Een vrouw ziet haar droomhuwelijk uiteen spatten, waarna haar zus besluit om met haar baas te trouwen. Lichtvoetig vermaak.

Madame Claude

Te zien bij: Netflix

De invloed van Madame Claude reikt in het Parijs van de jaren 60 verder dan de wereld van sekswerk, tot een welgestelde jonge vrouw de boel dreigt te veranderen.

Not a Game

Te zien bij: Netflix

In deze documentaire wordt een serieus beeld geschetst van onze beladen, complexe relatie met videogames, vanuit het perspectief van gamers en hun bezorgde ouders.

Sonic the Hedgehog

Te zien bij: Amazon Prime Video

De wereld wilde een held, we kregen een egel. Vol supersnelheid racet Sonic om de wereld te redden van dr. Robotnik die de wereld wil overheersen.

John Wick: Chapter 2

Te zien bij: Amazon Prime Video

John Wick heeft zijn leven als huurmoordenaar de rug toegekeerd, tot één van zijn ex-partners de macht wil grijpen over een gevaarlijke Italiaanse killer-bende en John, door een eed uit het verleden, verplicht is om hem te helpen. Hij reist af naar Rome, waar hij oog in oog komt te staan met ‘s werelds meest dodelijke huurmoordenaars.

De K van Karlijn (S01)

Te zien bij: Videoland

Het leven van Karlijn verandert in één klap als ze de diagnose borstkanker krijgt. Karlijn besluit dat ze het zware traject dat voor haar ligt maar op een manier aan kan gaan: met een enorme berg humor en positivisme. De gedachte dat het weleens fout af zou kunnen lopen, gaat ze gewoon niet toelaten.

Whiplash

Te zien bij: Film1

Andrew Neyman (Miles Teller), een jonge jazzmuzikant, is vastberaden om koste wat kost de beste drummer van zijn elitaire conservatorium te worden. De briljante muziekdocent Terence Fletcher (J.K. Simmons), die bekend staat om zijn gevreesde, spartaanse lesmethodes, leidt het beste jazz-ensemble van de school. Hij ontdekt de ambitieuze drummer en zorgt ervoor dat Andrew in zijn band terecht komt. Onder invloed van de tirannieke Fletcher wordt Andrews streven naar perfectie een onoverkomelijke obsessie. Zijn meedogenloze leraar drijft hem tot het uiterste van zijn muzikale en fysieke kunnen, maar ook bijna tot waanzin.

Worn Stories

Te zien bij: Netflix

Deze hebben we vorige week ook al besproken, maar hij kwam pas in de loop van de week online. Documentaireserie van Jenji Kohan, bekend van Orange Is the New Black. In deze serie vertellen mensen grappige en ontroerende verhalen over kledingstukken die voor hen erg bijzonder zijn.