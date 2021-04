Na een korte periode van stilte is geruchtenlekker l0vetodream terug met voorspellingen. De eerste iMac met Apple Silicon-chip zou beschikken over een scherm dat nog groter is dan het huidige model van 27-inch.

‘Nieuwe iMac wordt groter dan 27-inch’

De nieuwe iMacs worden in de loop van dit jaar verwacht. Apple verkoopt momenteel een 21,5-inch en een 27-inch iMac, die waarschijnlijk beide vervangen worden door een model met een nieuw design en betere performance. Sinds 2012 heeft de iMac geen ander uiterlijk gekregen. L0vetodream gaat verder niet in op het uiterlijk, maar meldt alleen dat de nieuwe generatie een erg groot scherm krijgt: “Het iMac-scherm is erg groot, groter dan het grootste model”. L0vetodream heeft vorig jaar een aantal juiste voorspellingen gedaan, maar kondigde recent aan te willen stoppen.



Andere bronnen kwamen eerder al met aanvullende informatie. Zo verwacht Bloomberg dat de nieuwe iMac geen metalen ‘kin’ meer onder het scherm krijgt. Ook zijn er smallere schermranden en wordt het uiterlijk vergelijkbaar met het Pro Display XDR, de prijzige monitor met 32-inch display. Vanwege de smallere schermranden zou Apple de schermgrootte iets kunnen verhogen.

Binnenin is de komst van Apple Silicon natuurlijk de grootste vernieuwing. Apple zou bezig zijn met het testen van chips die 16 high-performance kernen en 4 energiezuinige kernen. De twee modellen zouden intern de codenaam J456 en J457 hebben.

Grotere schermen, hogere resolutie

Het kleinste model zou ook in formaat erop vooruit gaan: hierbij wordt gesproken over een scherm van 24-inch. Voordat Apple naar aluminium overstapte waren er al eens 24-inch iMacs, maar dat is inmiddels meer dan tien jaar geleden. Ook verkocht Apple ooit het Apple Cinema Display, met een formaat van 30-inch.

Als het schermformaat omhoog gaat zal ook het aantal pixels omhoog moeten. Het grootste model zou dan van 5K naar 6K kunnen gaan, wat wel weer gevolgen heeft voor de prijs.

Geruchtenlekker Jon Prosser gooit het weer over een heel andere boeg: hij denkt dat de nieuwe iMacs in zachte pastelkleurtjes te koop zullen zijn.

