Heb je nog één van de oudere bunq-lidmaatschappen? Dan is dit nu automatisch omgezet naar het betaalde bunq Premium. Gebruikers die voorheen €1 per maand of per pintransactie betaalden, zijn nu overgezet naar bunq Premium.

Bij de oprichting van bunq in 2015 adverteerde de bank met gratis accounts, waarbij je alleen betaalt voor diensten die je echt gebruikt. Onder deze eerste voorwaarden betaalde je bijvoorbeeld €0,04 per kaartbetaling. Later zette bunq dit om naar €1 per maand voor het bezit van een pinpas. Bij de introductie van bunq Premium in 2017 ontstond er direct veel kritiek. Vroege gebruikers hadden niet meer de mogelijkheid om rekeningen te openen zonder over te stappen naar de extra betaalde dienst. Al die tijd konden gebruikers van de oude lidmaatschappen gebruik blijven maken van de functies onder de destijds geldende voorwaarden, maar nu is dit over en uit. Iedereen met een oud lidmaatschap is overgezet naar bunq Premium.



bunq zet oude lidmaatschappen over op Premium

Dat heeft bunq in een e-mail aan gebruikers laten weten. Vanaf vandaag heeft bunq haar abonnementsvormen aangepast met de introductie van Premium Supergreen. Voor €16,99 per maand plant bunq voor elke €100 die je uitgeeft een boom. Het is een aanvulling op de eerder geïntroduceerde Green Card, waarmee ook al bomen gepland werden bij uitgaves die gebruikers met deze kaart doen. Bij Supergreen geldt dit voor elke betaling, ongeacht de kaart die gebruikt wordt. In vier maanden zijn er al meer dan 100.000 bomen geplant. bunq wil daarmee gebruikers aansporen om CO2 neutraal te worden.

Maar bij het wijzigen van de abonnementsvormen, heeft bunq ook definitief afscheid genomen van oudere lidmaatschappen. Alle bunq Free, More en Premium Limited lidmaatschappen zijn per direct beëindigd. Maakte je hier nog gebruik van, dan is je lidmaatschap overgezet naar bunq Premium. Met bunq Premium kun je onder andere 25 accounts aanmaken en een combinatie van drie passen aanvragen. Ook kun je hiervoor Apple Pay gebruiken. Iedereen die op een oud lidmaatschap zat, kan hier drie maanden zonder extra kosten gebruik van maken. Daarna betaal je dus €7,99 per maand. Wil je dit niet, dan moet je niet vergeten om tijdig op te zeggen. Ook bunq Joint, de bundel voor twee personen voor het gebruik van de Premium-functies, is stopgezet. Ook deze gebruikers gaan automatisch over naar bunq Premium. bunq Pack, waarmee je met bunq Premium met vier personen deelt, blijft wel behouden.

De huidige status van je lidmaatschap kan je bekijken via de bunq-app. Ga naar Profiel > Mijn lidmaatschap om te controleren welk lidmaatschap jij hebt. Je kan daar ook je account opzeggen, mocht je dat willen. bunq heeft nog wel een gratis optie, genaamd de Travel Card. Dit is een prepaid kaart die handig is als je naar het buitenland gaat. Ook deze bunq Travel Card is geschikt voor Apple Pay.

Het is op zijn minst opmerkelijk dat gebruikers zonder waarschuwing zomaar overgezet worden naar een betaald lidmaatschap, ook al is dit de eerste drie maanden gratis. Ook op het Together-forum wordt er met veel verontwaardiging gereageerd op het plotselinge besluit van de bank.